Kaspersky

novembre 2024 par Marc Jacob

Contact : Inès Ngokoudi

Année de création : 1997

Activités : Leader mondial de la cyber sécurité, Kaspersky est un expert indépendant, partenaire de la communauté cyber internationale, qui lutte contre la balkanisation d’internet et aide ses clients à reprendre le contrôle de leurs données. Mondialement reconnu pour son expertise et son leadership technologique, Kaspersky fournit aujourd’hui des solutions de sécurité pour plus de 270 000 entreprises et 400 millions d’utilisateurs à travers le monde. Nous proposons à nos clients une plateforme de sécurité permettant d’anticiper les incidents potentiels, d’empêcher l’infiltration de programmes malveillants, de réagir de manière appropriée après une infection et de détecter les atteintes à l’intégrité des données.

Description du phare pour 2024/2025 :

Une nouvelle approche EPP / EDR / XDR : Kaspersky Next

Kaspersky Next propose trois niveaux combinant EPP, EDR et XDR. EDR Foundations offre une protection des terminaux par machine learning, des contrôles de sécurité flexibles et une analyse des causes profondes. EDR Optimum ajoute visibilité avancée, enquêtes rapides, réponses guidées, gestion des correctifs et formations. XDR Expert s’appuie sur une plateforme Open XDR, intégrée à l’infrastructure existante, pour une visibilité en temps réel et une réponse automatisée aux cybermenaces.

Adresse du site Internet : https://www.kaspersky.fr/

Services proposés sur ce site : Kaspersky propose des solutions de cybersécurité complètes pour les entreprises, incluant la protection avancée des terminaux, la gestion des vulnérabilités et la réponse aux incidents. Sa suite d’outils permet de contrer les menaces telles que les ransomwares et les attaques ciblées grâce à une détection proactive et une analyse approfondie des causes. Kaspersky offre aussi des services de formation et de sensibilisation pour renforcer la posture de sécurité au sein des entreprises. Sa technologie, éprouvée depuis plus de 18 ans, utilise le machine learning pour optimiser la protection