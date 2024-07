Juniper Networks inaugure de son laboratoire multifournisseur Ops4AI

juillet 2024 par Marc Jacob

Juniper Networks annonce l’inauguration de son laboratoire multifournisseur pour la validation de solutions de datacenter automatisées de bout en bout et boostées à l’IA. Celui-ci surveillera également les opérations automatisées comprenant des solutions de switching, de routage, de stockage et de calcul des principaux distributeurs, et introduira de nouvelles conceptions validées par Juniper (Juniper Validated Designs, JVD) qui accélèrent les délais de rentabilité liés au déploiement de clusters d’IA.

En parallèle, Juniper propose de nouvelles améliorations logicielles clés qui optimisent les performances et la gestion des systèmes d’IA en Ethernet. Dans le cadre des initiatives Operations for AI-Ops4AI, Juniper collabore aussi étroitement avec un large spectre de partenaires afin de garantir les meilleures performances des systèmes d’IA, via des infrastructures de datacenter plus flexibles et simples à gérer.

Élément clé de la plateforme AI-Native Networking de Juniper, la solution AI for Networking existante est caractérisée par un datacenter avec une architecture "leaf-spine" et une base de commutateurs 400G et 800G QFX Series et de routeurs PTX Series optimisés pour l’IA. Celle-ci est sécurisée par des pare-feux durables et très performants, d’une efficacité inégalée dans le secteur, et gérée par le logiciel d’assurance de datacenter Juniper Apstra, ainsi que l’assistant réseau virtuel Juniper Apstra et Marvis offrent ensemble des fonctionnalités Ops4AI essentielles, comme la mise en réseau basée sur les intentions, la gestion des switches multifournisseurs, la connaissance des applications, des processus et des environnements de travail, les actions proactives AIOps et une interface conversationnelle d’IA générative. Grâce à la solution complète AI for Networking de Juniper, les clients et les partenaires peuvent réduire les temps de formation à l’IA, diminuer la latence et augmenter l’utilisation du GPU tout en réduisant les temps de déploiement jusqu’à 85 % et les coûts d’exploitation jusqu’à 90 %.

Pour simplifier la gestion des clusters d’IA et maximiser les performances du réseau, Juniper a ajouté de nouvelles améliorations au logiciel Ops4AI, dévoilées aujourd’hui :

• Auto-réglage de l’infrastructure pour l’IA : la télémétrie des routeurs et des switches est utilisée pour calculer et configurer automatiquement les paramètres optimaux pour le contrôle de la congestion en utilisant la capacité d’automatisation en boucle fermée de Juniper Apstra afin d’offrir des performances optimales pour les systèmes d’IA.

• Équilibrage complet de la charge : Une vue accrue des points de congestion du réseau (c’est-à-dire des switches locaux et en aval) est utilisée pour équilibrer la charge du trafic d’IA en temps réel, permettant ainsi de réduire la latence, d’améliorer le rendement du réseau et de diminuer les temps d’attente commun.

• Visibilité de bout en bout, du réseau aux SmartNICs : Fournit une vue complète du réseau, y compris des SmartNICs de Nvidia (BlueField et ConnectX), et d’autres.

L’accessibilité et la collaboration sont au cœur de la mission de Juniper en matière de réseaux, puisqu’elles constituent le seul moyen de promouvoir l’efficacité des datacenters d’IA, que ce soit d’une phase d’adoption précoce à des déploiements de masse La gestion des opérations de bout en bout pour les infrastructures de datacenters d’IA multifournisseurs est délicate, et conduit à des solutions intégrées verticalement, verrouillées par les fournisseurs et soumises à des délais de livraison serrés. Juniper a donc imaginé le premier laboratoire Ops4AI de l’industrie avec la participation de plusieurs partenaires, dont Broadcom, Intel, Nvidia, WEKA et d’autres leaders de l’industrie. L’Ops4AI Lab, situé au siège de Juniper à Sunnyvale, en Californie, est ouvert à tous les clients et partenaires qualifiés qui souhaitent tester leurs propres systèmes d’IA en utilisant les technologies les plus avancées de calcul GPU, stockage, réseaux Ethernet et d’opérations automatisées. Les tests de l’Ops4AI Lab utilisant des réseaux Ethernet validés offrent ainsi des performances comparables à celles d’une infrastructure d’IA basée sur InfiniBand.

Les conceptions validées Juniper pour plus de sécurité

Les Juniper Validated Designs (JVD), ou conceptions validées, sont des documents de mise en œuvre détaillés qui garantissent aux nouveaux clients que la solution et la configuration qu’ils ont choisies sont bien identifiées, testées et reproductibles, afin d’accélérer le déploiement. Tous les JVD sont des solutions intégrées éprouvées, testées dans des modèles basés sur des plateformes et des versions logicielles spécifiques.

Juniper a récemment publié le premier plan prévalidé spécialement conçu pour les datacenters d’IA, basé sur le système de calcul Nvidia A100 et H100, le stockage des partenaires de Juniper et le portefeuille de switches de datacenter avec une architecture "leaf-spine" de Juniper. Ce nouveau JVD Ops4AI complète les existants de Juniper pour les datacenters automatisés et sécurisés, qui comprennent les spines QFX et PTX, les switches QFX leaf, l’automatisation des datacenters, et les solutions SRX et vSRX/cSRX de Juniper pour leur sécurité.