Juniper Networks dévoile Secure AI-Native Edge

octobre 2024 par Marc Jacob

Juniper Networks dévoile la nouvelle solution Juniper Secure AI-Native Edge, avec un nouveau produit Security Assurance, qui combine la gestion des opérations réseau AI-Native et cloud-native de Juniper Mist à une couche de sécurité. En intégrant les meilleures expertises réseau et sécurité sous un même moteur cloud Mist AI, les clients et partenaires disposent désormais d’une solution complète et intégrée qui accélère la détection, le diagnostic et la résolution des incidents réseaux potentiels dans divers environnements.

La sécurité des réseaux et des données est cruciale dans la transformation digitale des entreprises, mais les solutions traditionnelles sont souvent insuffisantes, complexes, coûteuses et inefficaces face à l’évolution des menaces. La dépendance à l’égard de produits multiples engendre des silos qui entravent la sécurité, les performances du réseau et la productivité. Juniper a lancé la solution Secure AI-Native Edge pour répondre à ces défis en simplifiant et en intégrant les opérations de sécurité et de mise en réseau dans tous les secteurs, réduisant ainsi le coût total de possession (TCO). Juniper Secure AI-Native Edge fournit un accès sécurisé et fiable aux ressources et applications du réseau. Par ailleurs, elle réunit de manière unique le SD-WAN (l’assurance WAN), la sécurité (l’assurance sécurité) et le NAC (l’assurance accès), sous un moteur commun de cloud et d’IA Mist. La solution trace la voie aux clients et partenaires désireux de déployer et de gérer à l’avenir des architectures Universal ZTNA (uZTNA) simples, transparentes et sécurisées.

Parmi les éléments clés de cette nouvelle solution Juniper Secure AI-Native Edge figure la souscription au service Mist Security Assurance. Grâce à cette offre hébergée dans le cloud, Juniper rapproche encore davantage les opérations de sécurité et de mise en réseau dans un format intégré. Grâce à un tableau de bord unique, les administrateurs peuvent concevoir des politiques d’authentification, des procédures pour déterminer les applications auxquelles les utilisateurs peuvent accéder, ainsi que pour déterminer les modalités d’accès des utilisateurs à ces applications, avec une expérience utilisateur de bout en bout et des informations sur la sécurité qui aident les équipes opérationnelles à identifier et à exécuter efficacement les politiques cohérentes.

La solution Juniper Secure AI-Native Edge exploite une sécurité SRX intégrée, dont l’efficacité a obtenu le score le plus élevé du secteur, soit plus de 99 %, lors du dernier test Cyber Ratings sur les pare-feux d’entreprise. Cette évaluation indépendante analyse divers facteurs critiques, notamment les menaces complexes zero-day, les taux de détection des logiciels malveillants, les temps de réponse et les faux positifs.

Juniper se distingue également par ses capacités avancées de renseignement sur les menaces et de machine learning, avec la détection des comportements suspects basée sur l’IA à des fréquences linéaires sans impact sur les performances, qui peuvent être mobilisées pour détecter et bloquer les menaces connues et inconnues en temps réel.

Security Assurance est déployée dans la même interface utilisateur et avec le même moteur Mist AI que les solutions filaires, sans fil, NAC et SD-WAN de Juniper. Les mêmes concepts d’AIOps, d’architecture cloud en microservices et de sécurité sont également appliqués pour la solution de datacenter Zero Trust de Juniper. En associant l’efficacité de la sécurité et les renseignements sur les menaces les plus performantes à des opérations réseau de bout en bout, les clients et les partenaires disposent d’une solution inégalée pour la configuration, la gestion et le dépannage des opérations réseau et sécurité, ce qui se traduit par des expériences optimales, du client jusqu’au cloud