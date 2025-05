Journée mondiale du mot de passe le 6 mai : 3 conseils pour protéger ses données par DataScientest

mai 2025 par Yoel Tordjman, CEO et cofondateur de CyberUniversity

Avec 348 000 crimes et délits numériques recensés en France en 2024, selon le Ministère de l’Intérieur et un bond de 35 % des plaintes déposées à la CNIL en un an, la cybersécurité s’impose aujourd’hui comme une priorité nationale.

Si la prise de conscience progresse, notamment avec le RGPD devenu pilier de la vie numérique depuis 2018, son application reste encore inégale. Parmi les 18-24 ans, 66 % réutilisent le même mot de passe sur plusieurs comptes et 43 % partagent leurs identifiants avec d’autres.

À l’occasion de la Journée mondiale du mot de passe, Datascientest, leader de la formation aux métiers technologiques (IA, data science, cybersécurité), rappelle le top 3 des règles essentielles :

• Utiliser des mots de passe d’au moins 12 caractères,

• Combiner majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux,

• Adopter un gestionnaire de mots de passe fiable.

Parce que la protection des données est l’affaire de tous, Datascientest et sa filiale CyberUniversity proposent des formations en cybersécurité reconnues par l’État, notamment des cursus d’Ingénieur et d’Administrateur Cybersécurité en alternance. Un secteur ultra stratégique pour les années à venir et très dynamique, avec un taux de recrutement de plus en plus important et des besoins croissants.

"Sensibiliser dès le plus jeune âge à la protection des données est essentiel à l’heure où les réseaux sociaux façonnent nos vies. Apprendre, par exemple, les risques liés à l’utilisation de mots de passe simples ou réutilisés — une des principales failles exploitées par les cybercriminels — permet de développer des réflexes de cybersécurité. En éduquant aujourd’hui, nous renforçons durablement la résilience numérique de toute la société." indique Yoel Tordjman, CEO et cofondateur de CyberUniversity, filiale de Datascientest.