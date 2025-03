Journée mondiale de la sauvegarde : pourquoi devrions-nous (vraiment) sauvegarder nos données ?

mars 2025 par Sandisk

5 moyens simples pour protéger vos données

1. Suivez la règle des 3-2-1 en matière de sauvegarde : Il est risqué de ne conserver qu’une seule copie de vos fichiers. L’idéal est de disposer d’au moins trois copies de vos données : deux stockées sur des supports physiques différents et une stockée hors site, par exemple dans le nuage. Ainsi, même si l’une des sauvegardes échoue, vous disposez toujours d’une version sécurisée ailleurs.

2. Utilisez un stockage externe sécurisé : Tous les supports de stockage ne se valent pas. Les disques SSD ou les solutions flash sont souvent plus rapides et plus durables qu’un disque dur classique.

3. Protégez les fichiers sensibles à l’aide de solutions de cryptage : Il est essentiel de sauvegarder les données, mais il est également important de les sécuriser. Les dispositifs de stockage dotés d’un système de cryptage intégré et d’une protection par mot de passe permettent d’éviter les accès non autorisés.

4. Diversifiez les lieux de stockage : Conserver toutes vos sauvegardes au même endroit vous expose à des risques en cas de sinistre ou de vol. Il est plus sûr de stocker une copie en ligne ou dans un autre lieu physique, et une autre sur un support externe.

5. Mettez régulièrement à jour le matériel et les logiciels : Les systèmes de stockage vieillissent. Vérifier l’état de votre dispositif de stockage et s’assurer que votre logiciel de sauvegarde est à jour vous permettra d’éviter les mauvaises surprises.

Que vous soyez un utilisateur lambda, un photographe amateur ou un créateur de contenu cherchant à sécuriser ses fichiers, il existe des solutions adaptées. Les disques SSD externes allient vitesse, mobilité et protection des données. Pour les besoins plus importants, les solutions de stockage de bureau offrent une protection à long terme, compatible avec les logiciels de sauvegarde automatique.