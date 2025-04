Journée internationale du mot de passe - 1er mai 2025

avril 2025 par Zakaria Hajiri, vice-président régional chez Ping Identity France

Le concept de "passwordless", ou sans mot de passe, a gagné en popularité ces dernières années. Avec la multiplication des cyberattaques et des violations de données, la sécurité des informations personnelles est devenue une préoccupation majeure pour les entreprises et les utilisateurs finaux. L’approche passwordless permet de remplacer les mots de passe traditionnels par des méthodes d’authentification plus sûres et plus pratiques.

L’un de ces principaux avantages est de réduire le risque de phishing. Les utilisateurs n’ont plus à se souvenir et à stocker des mots de passe complexes, souvent réutilisés sur plusieurs plateformes, ce qui diminue fortement les risques de compromission de leurs comptes. De plus, les méthodes d’authentification comme la biométrie avec les empreintes digitales et la reconnaissance faciale par exemple, ou les codes envoyés par SMS ou e-mail sont généralement plus difficiles à intercepter.

Cependant, ce système présente des défis. Il est essentiel de garantir l’accessibilité aux méthodes d’authentification choisies à tous les utilisateurs, y compris ceux qui peuvent avoir des difficultés avec les technologies. La sensibilisation et l’éducation des utilisateurs sur les nouvelles méthodes d’authentification sont primordiales pour assurer une transition en douceur vers un système sans mot de passe.

Ainsi, le passage à une authentification passwordless représente une avancée significative dans le domaine de la sécurité numérique et permet de lutter efficacement contre les cybermenaces. En combinant sécurité et convivialité, le passwordless permet aux entreprises et aux utilisateurs finaux de vivre plus sereinement leurs expériences avec les services en ligne.