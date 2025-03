Journée Internationale des Droits des Femmes, commentaires de Stéphanie Aceves, Tanium

mars 2025 par Stephanie Aceves, Senior Director of Product Management chez Tanium

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes (8 mars), les commentaires de Stephanie Aceves, Senior Director of Product Management chez Tanium, sur la place des femmes, la diversité et l’inclusion dans le domaine de la cybersécurité.

" On annonce souvent aux femmes dans la cybersécurité que leur carrière sera semée d’embûches et de discriminations, et que leurs efforts seront injustement minimisés par rapport à ceux de leurs homologues masculins. Cela crée une situation défavorable pour les femmes et, pour utiliser un terme inventé par le psychologue Claude Steele, propage la menace du stéréotype - une menace psychologique qui survient chez les personnes lorsqu’un stéréotype négatif affecte leur « groupe ». En définitive, cela signifie qu’en continuant à parler des obstacles et de la discrimination auxquels les femmes pourraient être confrontées dans la cybersécurité, nous créons un environnement de forte anxiété et de stress pour les femmes que nous cherchons à autonomiser, et nous les exposons à un risque plus élevé d’épuisement professionnel et de surcharge cognitive.”

“ Si nous voulons donner aux femmes les moyens d’agir et de changer le statu quo, nous devons porter notre attention sur les qualités uniques qui font que les femmes sont bien adaptées à ce rôle. Bien que la discrimination et les obstacles existent, ils ne sont pas aussi importants dans la réalité que leur capacité à diriger avec intuition, à résoudre les problèmes avec une vision large et à créer une communauté au sein des équipes. La vérité, c’est que les femmes sont exceptionnellement bien adaptées à une myriade de rôles dans la cybersécurité, et nous nous rendons un mauvais service, ainsi qu’à elles, en nous concentrant sur les obstacles. ”