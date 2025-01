Journée européenne de la protection des données : maîtrisez vos données, relevez les défis

janvier 2025 par Jean-Christophe Vitu, VP Solutions Engineer chez CyberArk

« À l’approche de la Journée européenne de la protection des données, les discussions tendent souvent à adopter un ton pessimiste, mettant en avant l’augmentation des cybermenaces et des données exposées. Cependant, il est également essentiel de reconnaître les avancées positives réalisées en France en 2024. Grâce à la mise en œuvre de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique et la publication du Guide de la sécurité des données personnelles par la CNIL, des bases solides ont été posées pour protéger la confidentialité des données. Nous pouvons nous féliciter de poursuivre sur cette voie prometteuse.

Cela dit, le travail est loin d’être terminé, et le thème de cette année, « Prenez le contrôle de vos données », rappelle avec force que chaque individu a un rôle crucial à jouer dans la protection de la vie privée. Un véritable contrôle exige des actions concrètes, une vigilance accrue et une collaboration collective.

Il est primordial que les dirigeants d’entreprises et les responsables de la cybersécurité continuent à privilégier des mesures proactives pour garantir la protection des données car les défis à venir restent considérables.

La sécurité des identités constitue un pilier essentiel de la protection des données. La mise en œuvre de solutions solides pour la gestion des identités des collaborateurs et la protection des identifiants des utilisateurs sont des étapes clés pour réduire les risques et prévenir les violations. En donnant la priorité à la sécurité des identités, les organisations et les individus peuvent accomplir des progrès significatifs pour réellement prendre le contrôle de leurs données. »