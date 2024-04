Journée du Mot de Passe (6 Mai) : le passwordless, une fausse bonne idée ? Avis d’expertise LockSelf

avril 2024 par Julien Tessier, CEO de LockSelf

Chaque année, la Journée Mondiale du Mot de Passe est l’occasion de sensibiliser le grand public et les entreprises à l’importance de la sécurité des données et de la protection des comptes en ligne. Dans un monde de plus en plus numérique, où nos vies sont intrinsèquement liées à nos identifiants et mots de passe, la sécurité des données devient une préoccupation majeure !

Avec l’émergence des technologies de passkeys et d’authentification biométrique, la responsabilité de choisir et de mémoriser des mots de passe complexes est progressivement transférée des utilisateurs aux entreprises technologiques. Si cela peut offrir une certaine facilité et une apparence de sécurité, cela soulève également des questions cruciales sur la dépendance croissante envers les géants de la technologie (GAFAM) et sur la souveraineté numérique des individus.

"Les passkeys retirent la charge du choix du mot de passe aux utilisateurs mais le confie à un GAFAM qui se chargera de stocker la clef d’authentification de chaque utilisateur. Plus de facilité et de sécurité pour l’utilisateur qui vient avec une dépendance accrue à un GAFAM." indique Julien Tessier, CEO et co-fondateur de LockSelf.

C’est pour répondre à cet enjeu sécuritaire que LockSelf a lancé, dès 2016, sa plateforme de cybersécurité, s’articulant autour de trois solutions : un gestionnaire centralisé de mots de passe, ainsi que deux modules de partage et de stockage sécurisé de documents. Il est important de noter que LockSelf propose le SEUL gestionnaire de mot de passe centralisé à être certifié par l’ANSSI. Soucieux de la souveraineté des données de ses clients, l’ensemble des offres de LockSelf sont hébergés au choix via des Cloud Providers français (OutScale et Scaleway) ou en On-Premises directement par leurs clients.