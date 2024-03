Journée de la protection de la donnée : 3 points cruciaux pour les entreprises ?

mars 2024 par Daniel De Prezzo, Head of Technologies Southern Europe chez Veritas Technologies

L’une des plus grandes menaces pour les entreprises et leurs activités sont les cyberattaques, et plus particulièrement les ransomwares, qui peuvent compromettre l’ensemble d’un système IT : paralyser les environnements de données complexes, hétérogènes et multicloud, et entraîner une interruption d’activité pendant des jours, des mois, voire de façon permanente.

À l’heure de la Journée mondiale de la sauvegarde, voici trois éléments clés à prendre en compte pour évaluer sa stratégie de gestion des données :

En associant protection, sécurité et gouvernance des données, on améliore la cyber-résilience dans sa globalité. Les malwares et leurs attaques touchent tous les pans de l’IT. Lorsque différentes équipes en gèrent la réponse avec divers outils, les pirates ne peuvent que se réjouir. En effet, une telle approche multiplie les points d’interaction et créent autant de vulnérabilités potentiellement exploitables. Un écosystème intégré qui englobe la sécurité, la protection et la gouvernance des données est une première étape efficace pour améliorer sa cyber-résilience.

Le cloud n’est pas sûr à 100 %. À l’heure du cloud-native, les entreprises pensent encore souvent à tort qu’elles achètent un « package », alors qu’elles achètent purement et simplement une infrastructure, une plateforme ou une solution. En matière de protection des données, il existe un modèle de responsabilité partagée entre les FSC[1] et leurs clients, que beaucoup ignorent. Si les FSC sont responsables de la « résilience DU cloud », les clients sont responsables de la « résilience DANS le cloud » – et donc responsables de la protection de leurs données.

Aujourd’hui, les environnements complexes, hétérogènes et multicloud, exigent une gestion autonome des données. La prolifération des applications et des données entre la périphérie et le cœur de l’IT, ainsi que les différents cloud est sans précédent. Une protection manuelle en temps réel devient tout bonnement impossible. De ce fait, réduire la complexité opérationnelle grâce à une gestion des données qui exploite de manière responsable l’IA et l’hyper-automatisation pour s’auto-approvisionner et s’auto-optimiser en permanence, devrait être un objectif ultime.