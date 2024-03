JOP Paris 2024 : cinq conseils pour éviter les arnaques lors de la location de logement

mars 2024 par ESET

À mesure que les Jeux Olympiques et Paralympiques se rapprochent, la France connaît une augmentation significative des prix de location de logement. A compétition exceptionnelle, tarifs exceptionnels. Certains propriétaires y voient en effet une belle opportunité financière à ne surtout pas manquer. Malheureusement, cette tendance à la hausse s’accompagne d’une montée des arnaques en ligne, mettant en péril les futurs visiteurs de la ville lumière et de ses environs. Les arnaques à destination des touristes qui souhaitent assister à ces jeux prennent différentes formes, allant de fausses annonces de location à des demandes de paiement anticipé pour des logements qui n’existent pas. Les escrocs exploitent souvent la pression et l’urgence ressenties par les personnes à la recherche d’un logement pendant cette période de forte demande.

Voici 5 conseils principaux pour ne pas tomber dans leurs pièges :

Il est crucial d’augmenter sa vigilance et de prendre des précautions supplémentaires lors de la sélection d’offres en ligne. Tout d’abord vérifier l’authenticité des annonces par plusieurs méthodes.

Quand c’est trop beau pour être vrai, la méfiance doit redoubler. Face à la hausse des tarifs, méfiez-vous des logements affichés à des prix exceptionnellement bas. Il s’agit probablement d’une arnaque.

Privilégiez les transactions via les sites d’annonces réputés et reconnus. Ceux-ci protègent leurs consommateurs. Pour économiser les frais de transactions, vous pourriez être tenté de payer directement, mais vous limitez ainsi l’assurance de pouvoir vous retourner contre une annonce frauduleuse.

Soyez attentifs aux conditions des plateformes pour déposer votre requête ou plainte. Certaines demandes de remboursement ou de signalement doivent se faire dans des délais très courts. Contactez au plus vite la plateforme de location en cas de doute.

Installez des solutions de sécurité qui vont filtrer les tentatives d’attaques (email / sites web frauduleux).

Au-delà de ces conseils, n’hésitez pas à signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes pour contribuer à protéger les autres internautes contre les arnaques en ligne. La solidarité et la vigilance permettront de vivre une expérience positive et sûre lors de ces jeux.