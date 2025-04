Jonathan Rende rejoint Checkmarx en tant que Chief Product Officer

avril 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Checkmarx, leader de la sécurité des applications cloud natives, nomme Jonathan Rende, vétéran de l’industrie technologique, au poste de Chief Product Officier (CPO), à effet immédiat. Grâce à sa solide expérience en leadership et à sa connaissance approfondie du développement logiciel, de l’IA et du machine learning, il apportera une solide vision stratégique et guidera l’entreprise dans la poursuite de son ambition d’innovation en matière de sécurité applicative.

« Jonathan dispose de toutes les compétences pour élaborer et déployer avec succès une stratégie produit ambitieuse, tandis que Checkmarx poursuit son engagement fort auprès des entreprises », déclare Sandeep Johri, CEO de Checkmarx. « Son parcours éprouvé dans le domaine du DevSecOps, ainsi que sa capacité à faire évoluer les équipes et les produits en phase avec les exigences du marché, font de lui un atout précieux pour notre équipe de direction. »

Jonathan Rende a bâti sa réputation en pilotant la stratégie produit de Mercury Software, un acteur de premier plan dans le domaine des tests logiciels, acquis par HP Software pour 4,5 milliards de dollars. À la suite de cette acquisition, il a joué un rôle déterminant dans le développement de l’activité tests, contribuant à faire passer son chiffre d’affaires de 700 millions à plus d’un milliard de dollars, notamment par le biais d’une croissance organique soutenue et d’acquisitions stratégiques dans le domaine de la sécurité.

Plus récemment, Jonathan Rende a occupé pendant huit ans le poste de Senior Vice President et General Manager Produits chez PagerDuty, plateforme cloud de référence pour les opérations pilotées par IA. Il y a supervisé la montée en puissance de l’organisation produit et design, et conduit le développement de la nouvelle génération de plateforme en y intégrant les technologies d’IA et de machine learning, tant de manière organique que via des opérations de croissance externe.

« Checkmarx est un leader de l’innovation AppSec, et je suis honoré de prendre la tête de la stratégie produit et de la vision autour de la plateforme Checkmarx One », a déclaré Jonathan Rende. « J’ai hâte de collaborer avec l’équipe pour transformer la façon dont les entreprises sécurisent et développent leurs processus de livraison d’applications ainsi que leurs opérations globales. »

La nomination de Jonathan intervient dans un contexte de forte croissance pour Checkmarx, régulièrement désigné comme leader et pionnier par les principaux analystes du secteur, tout en obtenant des évaluations exceptionnelles de ses clients sur diverses plateformes de notations. L’entreprise a récemment lancé une nouvelle génération de solutions de sécurité de la chaîne d’approvisionnement logicielle, notamment Secrets Detection et Repository Health, conçues pour réduire les risques applicatifs dans un contexte où les dépôts open source sont de plus en plus visés par des acteurs malveillants.