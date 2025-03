Johnson Controls lance le refroidisseur YORK® YVAM en Europe

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Johnson Controls annonce le lancement en Europe de sa gamme phare de refroidisseurs à air YORK® YVAM à paliers magnétiques, afin de répondre à la demande croissante du secteur des datacenters. Alors que le marché européen des datacenters connaît une croissance significative stimulée par l’intelligence artificielle et le cloud computing, le refroidisseur YVAM représente une technologie cruciale pour la gestion thermique des centres de données hyperscale et de colocation. Permettant un déploiement rapide grâce à sa plateforme évolutive, le refroidisseur YVAM est également un atout majeur pour aider les industriels à se mettre en conformité avec la nouvelle politique de l’Union Européenne en matière d’efficacité énergétique et de gestion de l’eau.

Le refroidisseur YORK® YVAM consomme 40 % d’énergie en moins chaque année tout en délivrant une capacité de refroidissement équivalente à celle d’autres solutions disponibles sur le marché. De plus, le YVAM propose la plage de fonctionnement la plus large, permettant une utilisation à des températures ambiantes allant de -29°C à +55°C, tout en produisant une eau réfrigérée avec des températures comprises entre +15°C et +30°C. Cette flexibilité permet aux datacenters d’utiliser la même infrastructure de refroidissement quel que soit le type de technologie employée, allant des allées froides au refroidissement par immersion ou par liquide direct.

Parmi ses autres caractéristiques et avantages :

• · Fonctionnement sans consommation d’eau sur site, répondant à l’importance croissante accordée à l’efficacité de l’utilisation de l’eau (WUE) et à sa conservation.

• · Utilisation d’un fluide frigorigène à très faible Potentiel de Réchauffement Global (PRG).

• · Exploite les technologies propriétaires Johnson Controls de paliers magnétiques, de variateurs de vitesse et la technologie « active front-end » pour maximiser l’efficacité sans avoir recours à des échangeurs de free-cooling.

• · Émet notablement moins de bruit que les refroidisseurs à vis, avec seulement 65 dBA à 10 mètres, équivalent à une musique d’ambiance dans un restaurant.

• · La conception sans lubrification simplifie le système en éliminant des sous-systèmes complexes et en réduisant les coûts de maintenance.

• · Intègre une technologie « Quick Start » avec gestion intégrée d’alimentation de secours, permettant au refroidisseur de revenir à pleine charge en seulement trois minutes après une coupure électrique.

• · Conçu en interne et construit avec les technologies phares de YORK.

• · Plateforme flexible permettant une inspection et une maintenance aisées.

Johnson Controls propose une gamme de refroidisseurs à air ou eau ainsi que des centrales de traitement d’air conçues pour répondre aux besoins des clients hyperscale et de colocation. Ces produits s’accompagnent d’une offre complète de solutions en matière d’incendie, de sécurité, d’automatisation des bâtiments et de services numériques connectés.

En juin 2024, Johnson Controls a mis en place une organisation dédiée aux solutions pour datacenters, afin de répondre à la croissance rapide du secteur à travers le monde. Depuis, l’entreprise a renforcé ses capacités sur ses marchés clés afin de réduire les délais de livraison. Cette organisation permet à Johnson Controls de fournir des solutions de qualité à l’échelle mondiale, tout en s’adaptant aux besoins spécifiques des marchés nord-américain, EMEA et APAC, garantissant ainsi une assistance fluide et fiable aux opérateurs de datacenters dans le monde entier.