Joffrey Célestin-Urbain nouveau Président du Campus Cyber

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Il prendra effectivement ses fonctions après avoir obtenu l’avis favorable de la Haute

Autorité pour la transparence et la vie publique.

M. Joffrey Célestin-Urbain succèdera ainsi à Michel Van Den Berghe, qui a fondé le

Campus Cyber et assuré la présidence avec distinction pendant plus de quatre ans.

Avec une expérience confirmée dans le secteur de l’intelligence économique, M. Joffrey

Célestin-Urbain s’engage à poursuivre les efforts de collaboration et d’innovation,

essentiels pour répondre aux défis croissants de la sécurité numérique.

Le Campus Cyber, qui rassemble plus de 250 acteurs du secteur, dont des TPE -PME, des

startups, des services de l’État, acteurs de la formation, instituts de recherche et des

associations, est le lieu totem de la cybersécurité pour le partage de connaissances, la

collaboration et l’innovation en Europe et à l’international.

Sous la présidence de M. Joffrey Célestin-Urbain, le Campus Cyber continuera d’œuvrer

pour renforcer les synergies entre ces différents acteurs et fédérer les membres autour

d’une feuille de route à la hauteur des enjeux de demain.

Dans ses premières déclarations après son élection, le futur Président a souligné

l’importance de faire évoluer le Campus Cyber en une plate-forme dynamique et vivante

afin de construire un écosystème plus résilient.

Joffrey Célestin-Urbain, « Je suis honoré de prendre la présidence du Campus Cyber à un

moment clé de son évolution. Notre mission est claire : Faire du campus plus qu’un lieu

totem, un créateur de valeurs augmentées ».

Michel Van Den Berghe, « Je suis très fier de ce que nous avons construit et réalisé ces

quatre dernières années avec toute mon équipe. C’est un pari fou que nous avons pu

concrétiser. Le Campus Cyber est désormais solidement ancré dans l’écosystème

français et international. Je souhaite bonne chance à mon successeur et le meilleur des

succès pour continuer à faire du Campus Cyber le lieu totem de la cybersécurité française

et remercie sincèrement le Conseil d’administration pour sa confiance et son soutien

durant toutes ces années ».

Clara Chappaz a déclaré : « J’adresse mes plus sincères vœux de réussite à Joffrey

Célestin-Urbain. Fort de vingt ans de carrière au croisement des politiques publiques et

du monde de l’entreprise, son énergie et ses qualités de leadership seront des atouts

précieux pour le Campus Cyber. Dans un contexte où la cyber sécurité est une

préoccupation majeure pour nos entreprises comme les Français, le Campus, lieu unique

en France, aura un rôle clé pour maximiser la création de valeur. Je souhaite témoigner à

Joffrey Célestin-Urbain de ma confiance et de mon engagement à soutenir son action ».

A propos du Campus Cyber :

Projet initié par l’Etat, le Campus Cyber est le lieu totem de la cybersécurité en France qui

rassemble les principaux acteurs nationaux, européens et internationaux du domaine. Le

Campus Cyber met en place des actions visant à fédérer la communauté de la

cybersécurité pour protéger la société et faire rayonner l’excellence française.

À ce jour, plus de 250 acteurs, issus d’une pluralité de secteurs d’activité, font partie du

Campus Cyber : entreprises (grands groupes, ETI-PME, start-up), des services de l’État,

des organismes de formation, des acteurs de la recherche et des associations.

L’écosystème cyber est le levier pour accélérer la création d’une société numérique

de confiance.

En région, le Campus Cyber peut s’appuyer sur un maillage territorial fort avec un réseau

de Campus Territoriaux. Au niveau international et européen, le Campus Cyber

développe un réseau de hubs européens et d’ambassadeurs internationaux de la

cybersécurité.