JO Paris 2024 entre cybermenaces et tourisme : quand la cyberdéfense devient la nouvelle épreuve reine

juin 2024 par OpenText Cybersecurity

Avec 83% des Français inquiets des risques de piratage, protéger les données confidentielles est devenu primordial selon OpenText Cybersecurity. Dans les secteurs stratégiques tels que le tourisme et l’hôtellerie, garantir l’intégrité des systèmes informatiques est crucial. « Le chiffre d’affaires de la cybermenace étant très lucratif, cela aiguise des appétits » selon Franz Regul, directeur délégué Sécurité des Systèmes d’Information pour Paris 2024. Des chercheurs du groupe d’experts en cybersécurité du MIT ont mis en garde : « les Jeux olympiques représentent une cible de choix pour les cybercriminels en quête de publicité et de rançons. »

L’industrie des voyages, un secteur de 1,9 trillion de dollars en 2022 pour 1,5 milliard de voyageurs, doit impérativement sécuriser la gestion des données bancaires et personnelles sur les plateformes de réservation en ligne, un défi de taille. 7,7 milliards de menaces par mail ont été détectées en 2023 par OpenText Cybersecurity, dans un contexte d’attaques par phishing sophistiquées utilisant l’IA générative pour mieux tromper leurs cibles.

Pour les Jeux Olympiques, l’enjeu cyber sécuritaire est colossal selon le Comité d’organisation : « le niveau de menaces va être multiplié par 10 ». Après les failles ayant exposé 300 millions de données aux JO 2018, Tokyo 2020 a investi plus d’un milliard de dollars pour sécuriser les infrastructures IT, subissant au final 4,4 milliards de tentatives d’attaques. Face à ces menaces décuplées visant infrastructures et données sensibles, une stratégie robuste de résilience cybernétique sera indispensable à Paris selon Christophe Gaultier, Directeur d’OpenText Cybersecurity : « Le secteur de l’hôtellerie et des réservations en ligne est particulièrement exposé aux attaques sophistiquées de cybercriminels très déterminés. Il est crucial de déployer des solutions antivirus de pointe combinée à de la détection de menaces avancée, la protection des terminaux, le chiffrement, la gestion des identités et des accès privilégiés, accompagnés de programmes de formation continue des équipes ainsi que des plans d’intervention rodés. Seule cette approche 360° permettra d’assurer une cyber-résilience totale pendant l’événement face à des attaques toujours plus sophistiquées. »