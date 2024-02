JO 2024 : les plans de sécurité volés, une menace pour la sécurité nationale

février 2024 par Frans Imbert-Vier, CEO d’UBCOM

Un ordinateur et des clés USB contenant des plans de sécurisation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été volés dans un train à la gare du Nord lundi dernier. Les objets appartenaient à un employé de la mairie de Paris, qui a déposé plainte suite à la disparition de sa sacoche contenant ces éléments sensibles. Ces plans étaient essentiels pour déployer un dispositif de sécurité efficace pendant les jeux, avec 2 000 agents de sécurité prévus, dont une majorité de policiers municipaux. Une enquête est en cours, et l’exploitation des images de vidéoprotection de la gare a déjà commencé.

Frans Imbert-Vier, CEO UBCOM, acteur spécialisé dans la protection

cyber des organisations et la protection des secrets, réagit à ce fait

extrêmement grave : « _Le vol des plans de sécurité des JO de la

Mairie de Paris est l’incident le plus improbable qui soit, agréger

d’un cumul d’erreurs sidérantes et sans doute révélateur d’une

carence qui pourrait s’avérer mortelle._

_À la disparition de ces éléments, le Responsable Sureté et le

juridique de la Mairie de Paris n’auraient pas dû prévenir la police

et déposer une plainte. Ceci a permis de rendre publique la disparition

et il se trouve que probablement, le voleur ne savait pas ce qu’il

venait de prendre. Maintenant, il le sait probablement._

_La Mairie de Paris au travers de son Officier de Sécurité aurait dû

prévenir la DGSI via son officier de contact du Ministère de

l’Intérieur afin de ne pas rendre publique l’affaire et d’engager une

enquête à la hauteur de l’enjeu._

_Ce qui surprend tout de même, c’est en 2024, extraire des informations

qui devraient avoir une classification SECRET DEFENSE sur une clé USB

et en extérieur d’un site et sans être chiffré._

_Le collaborateur n’a pas été formé, sensibilisé et n’avait pas non

plus le bon sens régalien quant à l’idée de sortir ces informations

sur une clé USB non chiffré._

Cela dénote le niveau de l’administration face aux enjeux de la

donnée stratégiques et tactiques, caractéristique typique de la

donnée en question.

Et si la technologie a été pensée pour éviter ceci, c’est bien

l’ingénierie sociale qui est la réponse à ce type de posture,

celle-là même que tout le monde ignore pensant que justement, la

technologie fera l’affaire.

Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, et malheureusement, si la

nature des informations s’avèrent être juste, alors la Mairie de Paris

à 4 mois pour tout repenser ! »