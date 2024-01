Jiliti lance JIT-Safeguard

janvier 2024 par Marc Jacob

Protéger son capital immatériel

Une entreprise collecte et traite quotidiennement de nombreuses données (clients, fournisseurs, partenaires ou employés), susceptibles d’être définitivement perdues lors d’une panne, une erreur humaine, un vol ou une attaque cyber. Afin d’assurer sereinement le bon fonctionnement et la croissance d’une entreprise, il est impératif de protéger la disponibilité, la pérennité et l’intégrité de ces informations.

Etat des lieux, quelques chiffres

• 29% des destructions de données sont provoquées par des catastrophes d’origine accidentelle

• 44% de perte de données est causées par la suppression erronée, crash du système et la malveillance

• 68% des entreprises utilisent un support externe comme outil de sauvegarde (clé USB, Disque dur externe…) et 45% sur des serveurs internes (45%)

• +400% de cyber menaces depuis le début de la crise sanitaire

• + 79% de violations de données personnelles

La France est le premier pays de l’Union Européenne le plus impacté par les ransomwares en 2021. 85% des problèmes rencontrés concernent la confidentialité des données (visible par tous ou par des personnes non légitimes). Tous les secteurs d’activité sont concernés avec en tête ; Hôtellerie, Santé, Sciences techniques, commerce auto-moto, Information communication, Finances & assurances…

JIT-Safeguard, la solution de sauvegarde managée dans le Cloud

En déléguant la gestion de la protection des données aux experts Jiliti, l’entreprise bénéficie de nombreux avantages, tels qu’une protection efficace contre la perte de données, des fonctionnalités de sécurité et d’évolutivité avancées, une restauration facile, ainsi qu’une réduction des coûts liés à la délégation du service.

Disponible en 24/7, elle améliore la sécurité et la performance des infrastructures en protégeant les données par un double processus de chiffrement tout en garantissant leur intégrité au travers d’une plateforme haute résilience en triple copie. Elle détecte automatiquement les anomalies pour prévenir les attaques (rançongiciels, hameçonnage, piratage…) sur les données de sauvegardes, la suppression excessive de données et améliore leur protection grâce à un stockage sur le Cloud au travers d’un « Air Gap Virtuel »

Disponible en moins de 24h, c’est une solution agile au plus près des besoins de l’entreprise. Elle permet une restauration rapide des données pour une reprise d’activité plus sereine et un impact moindre sur la productivité. Comme toute solution Saas, le paiement à l’usage sans aucun investissement humain ou matériel favorise une meilleure maîtrise du budget.

Dans le contexte actuel où la gestion de la protection des données et de la conformité relève de la seule responsabilité de l’entreprise et n’est pas couverte par les prestataires de suite bureautique de référence, il est important de s’appuyer sur des experts afin de se concentrer sur son cœur de métier.

Des atouts phares : réduction des coûts, agilité, évolutivité et conformité

Ses atouts phares de la solution résident dans la simplicité de mise en œuvre, l’évolutivité régulière de la solution gage de sécurité, l’agilité de ses services et sa conformité RGPD. Pour proposer cette solution innovante reposant sur l’IA, Jiliti s’est associé avec DRUVA*, l’un des leaders du marché, dont Jiliti est le 1er MSP France sur cette technologie.

DRUVA est un expert de la protection des données, de la reprise après sinistre et de la cyber-résilience depuis plus de 15 ans. Sa plateforme SaaS élimine le besoin de matériel, de logiciels et de services grâce à une architecture Cloud native simple et agile, qui offre une sécurité, une disponibilité et une évolutivité inégalées. Elle est à ce jour la plus mature et la plus sûre du marché, récompensée de nombreuses fois et assure 4 milliards de sauvegarde par an.