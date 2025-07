Jiliti acquiert la société italienne Computer Assistance

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Jiliti annonce l’acquisition de Computer Assistance, société italienne reconnue dans les services IT depuis plus de 25 ans, présente à Bologne, Rome et Milan. Grâce à l’intégration de Computer Assistance, Jiliti renforce son offre de maintenance sur la marché Italien. C’est la troisième acquisition de Jiliti en Italie, après celles de Prime Service en 2021 et de Fenice en janvier 2025.