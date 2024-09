Jeudi 3 octobre, de 11h à 11h45, Webinaire Interstis thématique : « Souveraineté et sécurité des données : quelle alternative à Microsoft ? »

septembre 2024 par Marc Jacob

Jeudi 3 octobre 2024, de 11h à 11h45, Interstis organise un webinaire avec comme thématique : « Souveraineté et sécurité des données : quelle alternative à Microsoft ? »

Aujourd’hui, la question de la souveraineté et de la sécurité des données est au centre des discussions au sein des administrations, qu’elles soient publiques ou privées. Entre SecNumCloud, Cloud Act et autres termes informatiques, les décideurs ne savent parfois plus où se diriger ni quelle décision prendre.