Jenn Jakubowicz rejoint Netskope en tant que Senior Director of Global Channels and Alliances Marketing

février 2024 par Marc Jacob

Netskope nomme Jenn Jakubowicz au poste de Senior Director of Global Channels and Alliances Marketing, avec la responsabilité à l’échelle mondiale de tous les aspects liés au marketing auprès des partenaires de l’entreprise. Son rôle sera essentiel à l’évolution de la société en matière de commercialisation, pour accélérer sa croissance avec l’aide de son réseau.

Jenn Jakubowicz rejoint Netskope avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du marketing, où elle a occupé des postes de direction clés, plus récemment au sein d’entreprises spécialisées dans la cybersécurité telles que LastPass et BlueVoyant. Ses connaissances approfondies et son expérience en matière d’initiatives marketing à forte croissance seront déterminantes pour l’accélération des plans de développement du channel, des stratégies de co-marketing et du nouveau programme MSP de Netskope, tout en stimulant la croissance continue de la communauté des partenaires de l’entreprise.