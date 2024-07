Jean-Nicolas Piotrowski, Président Fondateur d’ITrust : Ne négligez pas le risque de cyberattaque au sein de votre entreprise ou organisation

juillet 2024 par Marc Jacob

Pour son retour sur les Assises de la Sécurité à l’occasion de l’édition 2024, ITrust présentera son offre qui s’articule autour de trois axes : Sécuriser via ses Professional services, Prévenir autour de ses solutions pour couvrir les menaces : scanner de vulnérabilités IKare (nouvelle version), SIEM / UEBA / SOAR Reveelium (nouvelle version), EDR de remédiation et Détecter : via son SOC managé. Jean-Nicolas Piotrowski, Président Fondateur d’ITrust conseille de ne pas négliger le risque de cyberattaque.

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises 2024 ?

Jean-Nicolas Piotrowski : Nos offres s’articulent autour de 3 axes :

– Sécuriser : Cœurs de métier historique chez ITrust depuis 2007, les Professional services regroupent les audits techniques (intrusion interne et externe, flash, architecture…) et la partie Gouvernance. Nous proposons également une analyse et veille Darkweb.

– Prévenir : nous offrons des solutions innovantes pour couvrir la totalité des menaces : scanner de vulnérabilités IKare (nouvelle version), SIEM / UEBA / SOAR Reveelium (nouvelle version), EDR de remédiation.

– Détecter : via notre SOC managé (centre opérationnel de sécurité), nous prenons en charge la surveillance des systèmes d’informations de nos clients.

GS Mag : Quel va être le thème de votre conférence cette année ?

Jean-Nicolas Piotrowski : Notre conférence aura pour titre « Deep correlation for detection and IA for optimisation »

En collaboration avec l’un de nos clients, nous vous présenterons dans ce retour d’expérience, comment l’IA nous a emmenés à résoudre la "fatigue du SOC" d’un grand groupe et comment la corrélation avancée a permis de réduire le nombre de faux positifs, augmenter la vitesse de détection et permettre un pilotage pointu avec un mapping factuel du risque.

GS Mag : Comment allez-vous aider les entreprises à se mettre en conformité avec NIS2 ?

Jean-Nicolas Piotrowski : Les entreprises de cybersécurité telles qu’ITrust jouent un rôle crucial pour aider leurs clients à se conformer à la directive NIS2. En effet, nous intervenons, entre autres, dans :

– L’évaluation et l’analyse des risques via des audits techniques

– L’accompagnement à la mise en place de procédures internes de sécurité

– La mise en œuvre de solutions logicielles visant à identifier les vulnérabilités (IKare) et à détecter les menaces (Reveelium)

– L’aide à la préparation des plans de continuité / reprise d’activité

– La fourniture d’outils de reporting…

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2024/2025 ?

Jean-Nicolas Piotrowski : Nous continuerons d’être à la pointe des avancées technologiques, en particulier de l’intelligence artificielle, et d’avoir en permanence un coup d’avance sur les projets les plus malveillants. Notre métier, nous l’exerçons avec une exigence, celle d’être un acteur européen, indépendant, 100 % souverain. Et en étant fidèle à l’esprit Iliad (Groupe auquel nous appartenons) : offrir les solutions les plus innovantes, les plus accessibles, pour tous les clients.

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale pour 2024/2025 ?

Jean-Nicolas Piotrowski : ITrust a pour ambition de devenir leader en IA for cyber en Europe.

Sur le court-terme : ITrust recrute de nouveaux talents pour renforcer et développer ses équipes existantes.

Sur le moyen-terme : ITrust va déployer IKare sur de nouveaux supports et augmenter l’Intelligence Artificielle de Reveelium pour les rendre encore plus performants. Cette stratégie sera bien entendu soutenue et relayée par des actions de communication soutenues.

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Jean-Nicolas Piotrowski : Ne négligez pas le risque de cyberattaque au sein de votre entreprise ou organisation ! Les conséquences peuvent être lourdes pour votre système d’information, votre activité, vos collaborateurs, vos clients.

Chez ITrust, nous croyons fermement que chaque entreprise, organisation, quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité, mérite une protection optimale contre les cyberattaques. Notre métier, c’est d’être un rempart puissant contre l’ensemble des attaques cyber. C’est de protéger les citoyens, les hôpitaux, les administrations, les ministères, les entreprises, depuis les grands groupes du CAC40 jusqu’aux PME. 1 200 entreprises nous font aujourd’hui confiance.

RDV sur le stand ITrust pour découvrir nos solutions.