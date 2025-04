Jean-Michel Tavernier nommé au poste de Directeur des ventes de Gigamon pour la France et le Benelux

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Reconnu dans le domaine de la cybersécurité, Jean-Michel Tavernier apporte à Gigamon plus de 25 ans d’expérience dans la stratégie commerciale et le développement des ventes. Depuis plusieurs années, il joue un rôle clé dans l’expansion des entreprises technologiques sur des marchés stratégiques en Europe.

Avant de rejoindre Gigamon, Jean-Michel Tavernier a occupé plusieurs postes de direction commerciale chez des acteurs majeurs de la cybersécurité, tels que MobileIron, Fortinet, Tufin et, plus récemment, Armis. Son parcours témoigne d’une capacité constante à piloter la performance commerciale, à développer des relations solides avec les décideurs et à mettre en place des stratégies de croissance efficaces.

Apprécié pour son esprit d’équipe et son sens stratégique, Jean-Michel aura pour mission de consolider la présence de Gigamon sur le marché français et du benelux, de renforcer les relations avec les clients existants, les partenaires revendeurs et technologiques, et de soutenir la croissance durable de l’entreprise.