Jean-Michel Mis se voit confier le mandat de gestion des Affaires Publiques et Institutionnelles du CESIN

octobre 2024 par Marc Jacob

Cette mission marque une nouvelle étape pour le CESIN, qui renforce ainsi sa capacité à influencer les débats publics et à intensifier ses relations institutionnelles pour promouvoir la cybersécurité. Jean-Michel Mis apporte avec lui une vaste expérience et une expertise approfondie des secteurs de la transformation numérique et de la sécurité de l’information, ainsi qu’un parcours politique et stratégique de premier plan.

Ancien député de la Loire de 2017 à 2022, il a été membre de la commission des lois et de l’Assemblée parlementaire franco-allemande. Il s’est illustré par son engagement dans la modernisation des forces de sécurité et la défense des intérêts nationaux et européens dans le domaine de la cybersécurité. Il a notamment été rapporteur du volet « sécurité intérieure » du projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure porté par Gérald Darmanin. En outre, il a été parlementaire en mission auprès du Premier ministre Jean Castex, chargé de la modernisation des forces de sécurité intérieures en vue des grands événements internationaux, comme la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les Jeux Olympiques 2024.

Co-rapporteur des missions d’information portant sur des sujets tels que les blockchains, l’évaluation de la loi renseignement de 2015 et l’identité numérique. Il a également été vice-président du rapport parlementaire sur la souveraineté numérique nationale et européenne, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, notamment la directive NIS et le Programme Galileo.

La mission que le CESIN confie à Jean-Michel Mis, en sa qualité de Président du cabinet conseils en affaires publiques VIA PUBLICA, permettra de développer les relations institutionnelles du CESIN, de représenter l’association lors d’événements stratégiques, et de coordonner les actions d’influence, en lien avec les membres du conseil d’administration.

« Je suis enthousiaste à l’idée de collaborer avec le CESIN et de contribuer à sa mission cruciale de promouvoir la sécurité de l’information. Ensemble, nous allons travailler à sensibiliser, informer et influencer les politiques publiques pour un cyberespace plus sécurisé. » déclare Jean-Michel Mis.

Alain Bouillé, déclare : « La mission de Jean-Michel Mis s’inscrit dans la volonté du Club de poursuivre son rôle de premier plan dans la défense des intérêts des professionnels de la cybersécurité. Le CESIN réaffirme ainsi son engagement à porter une voix forte et éclairée au sein des instances institutionnelles et politiques. »

A propos du CESIN

Le CESIN (Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique) est une association loi 1901, créée en juillet 2012, avec des objectifs de professionnalisation, de promotion et de partage autour de la cybersécurité.

Lieu d’échange, de partage de connaissances et d’expériences, le CESIN permet la coopération entre experts de la sécurité de l’information et du numérique et entre ces experts et les pouvoirs publics. Il participe à des démarches nationales et est force de proposition sur des textes réglementaires, guides et autres référentiels.

Le CESIN compte parmi ses membres plusieurs organismes et institutions, comme l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), Gendarmerie Nationale, Commandement Cyber Gendarmerie, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), Gimelec, Préfecture de Police, Police Judiciaire, Cybermalveillance.gouv.fr, Ministère de la Justice, Ministère de l’Intérieur.

Le CESIN compte plus de 1 000 membres issus de tous secteurs d’activité, industries, Ministères et entreprises, dont CAC40 et SBF120. Pour en savoir plus www.cesin.fr