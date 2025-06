ITS Integra rejoint le CSF Logiciels et Solutions Numériques de Confiance

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le Comité Stratégique de Filière Logiciels et Solutions Numériques de Confiance « vise à fédérer les industriels qui représentent le numérique de confiance en France dans l’objectif de créer une filière robuste, compétitive et innovante, qui soit capable de répondre aux défis technologiques contemporains tout en garantissant sécurité et souveraineté. »

Sous l’impulsion de Michel Paulin, préfigurateur et président du CSF, ainsi qu’ancien PDG de OVHcloud, la genèse de la création de la filière a démarré dès 2022 pour aboutir à la signature du Contrat de Filière le 22 avril 2025. Son objectif, comme pour tous les CSF – il en existe 20 – est d’instaurer un dialogue entre l’Etat, la filière industrielle et les salariés du secteur, afin d’aligner les parties prenantes avec l’ambition d’unir et structurer, en plaçant l’innovation et la souveraineté au cœur des débats.

Pour Geoffroy de Lavenne, Directeur Général de ITS Integra, « ce n’est qu’une suite logique à notre propre développement. En effet, engagé depuis plusieurs mois dans le processus de qualification SecNumCloud pour deux offres distinctes (Cloud IaaS et PaaS Kubernetes), nous souhaitons contribuer à créer des alternatives françaises (et européennes) pour les clients soucieux de bénéficier à la fois de l’innovation pour développer leur business tout en cherchant des garanties fortes en matière de protection de leurs données. »

« Notre objectif n’est pas de rentrer dans une mouvance anti-GAFAM » poursuit-il, « mais d’en finir avec un défaitisme résolument français et européen de dire que nous n’avons pas d’autre choix que de confier nos actifs les plus sensibles à des acteurs extra-communautaires. Les clients doivent pouvoir facilement identifier et s’adresser à des acteurs reconnus et solides pour leurs données stratégiques – soumises ou non à des normes de territorialité. Hormis quelques précurseurs, tels que OVHcloud, Jamespot, Oodrive par exemple, qui cherchaient des synergies entre eux, il n’existait pas de structuration réelle. De nombreux acteurs éditeurs et fournisseurs de solutions numériques proposent des alternatives viables et innovantes, mais souffrent d’un manque de notoriété. En s’unissant autour d’objectifs communs, nous pouvons inverser cette situation. »

ITS Integra constate qu’un véritable alignement des étoiles dynamise le secteur depuis quelques temps, certainement fortement facilité par une situation géopolitique faisant la part belle aux incertitudes et instaurant une méfiance envers des pays historiquement perçus comme alliés, tels que les Etats-Unis. « Des paroles, nous passons enfin aux actes, aussi bien du côté de la politique que des acteurs du secteur. L’un des enjeux critiques sera de stimuler la demande côté clients. Nous observons sur le terrain que l’entrée en vigueur de NIS2 et DORA fait bouger les lignes sur la demande de solutions de Cybersécurité. Nous espérons que SecNumCloud aura également un effet positif. »

Les cinq Groupes de travail du CSF sont déjà à l’œuvre pour accompagner le mouvement, en travaillant sur des sujets aussi critiques que passionnants : recenser et améliorer les solutions Cloud-Data-IA de confiance, développer l’innovation et la formation, protéger les données sensibles, accélérer la demande publique et privée et développer la filière à l’export.