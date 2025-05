ITrust dévoile « Channel First », son Programme Partenaires

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

ITrust dévoile « Channel First », son Programme Partenaires MSSP, Revendeurs et Distributeurs, articulé autour de Reveelium, son SIEM XDR innovant. Pensé comme un « club privé » à haute valeur ajoutée, ce programme s’adresse aux acteurs du channel qui souhaitent proposer une alternative souveraine crédible, performante et rentable face aux solutions américaines ou exotiques historiques.

Le marché européen du SIEM/XDR est en pleine mutation. Longtemps dominé par des solutions américaines comme Splunk, IBM QRadar ou Sentinel, il fait face à une double pression : celle de la complexité croissante des outils de cybersécurité et celle de la souveraineté numérique, devenue un enjeu stratégique pour les États, les entreprises et les institutions. Dans ce contexte, les partenaires MSSP et intégrateurs recherchent des solutions plus simples à déployer, plus rentables à opérer et alignées sur les standards réglementaires européens (RGPD, NIS2). C’est pour répondre à ces attentes qu’ITrust a conçu son Programme Partenaires Channel First.

Channel First : Un programme Partenaires exclusif pour booster la cybersécurité européenne

ITrust, acteur de référence sur le marché de la cybersécurité depuis 18 ans et pôle d’expertise B2B du Groupe iliad et FreePro, ouvre aujourd’hui Channel First, son Programme Partenaires MSSP, Revendeurs et Distributeurs. Conçu sur le modèle d’un cercle restreint et sélectif, le programme s’adresse aux sociétés qui partagent la même conviction : les entreprises européennes ont besoin d’une alternative souveraine de qualité et compétitive face aux solutions qui sont soumises à des lois extraterritoriales comme le Cloud Act ou Patriot Act.

Reveelium V12.3 : un SIEM XDR UEBA SOAR taillé pour le Channel

Avec plus de 150 améliorations fonctionnelles dans sa nouvelle version majeure de 2025, Reveelium V12.3 protège aussi bien les PME que les grands comptes. Disponible aussi en mode On-Premise, cette plateforme est 100% multi tenant. Elle offre une interface simple mais puissante, apportant autonomie et expertise.

Parmi les nombreuses fonctionnalités « spéciales Channel First », citons notamment le rôle de Super admin (pour gérer dynamiquement et facilement les tenants et utilisateurs), la customisation native – via l’interface - de la détection pour chaque client, les tableaux de bord adaptés et automatisés sur tous les tenants, l’accessibilité des données logs au partenaire et à son client final ainsi que le SOAR intégré (qui permet d’optimiser la réalisation des tâches tout en soulageant les équipes).

Notre objectif 2028 est d’atteindre 90% de ventes par le Channel et les partenariats. Seuls les partenaires démontrant un engagement fort envers la cybersécurité souveraine et la valeur ajoutée client pourront rejoindre le programme. Les candidatures seront évaluées par le Comité Channel First d’ITrust sur la base de 3 critères clairs :

1. Excellence technique et capacité de conseil.

2. Alignement stratégique sur la souveraineté IT.

3. Plan de développement commercial clair.