it partner accélère son développement avec l’acquisition de deux sociétés

novembre 2021 par Patrick LEBRETON

Créée en 1995, it partner est une société de services en informatique et en télécommunications basée à Lyon et à Nancy, caractérisée par un engagement social, sociétal et environnemental avéré. Dès l’origine, it partner a positionné la satisfaction des utilisateurs au cœur de sa stratégie. L’offre de services est, aujourd’hui, structurée autour de plusieurs métiers : Infogérance, Régie à valeur-ajoutée, ToIP, Négoce, AMOA fonctionnelle, Sécurité (cyber sécurité) ; et s’adresse à tous les types d’entreprise : de la TPE à la grande Entreprise, en passant par les PME et les ETI.

Le projet stratégique actuel, ambitionne de faire d’it partner une PME innovante, qui porte en son cœur le bien-être de ses collaborateurs et qui sait allier la croissance organique à la croissance externe. C’est dans ce cadre, qu’it partner avait réalisé fin 2018, les acquisitions des sociétés lyonnaises Scapelan (maintenance et dépannage informatique) et Digituse (AMOA fonctionnelle).

En 2019, it partner a mandaté les équipes In Extenso Finance & Transmission ; spécialistes du conseil en cessions, acquisitions, transmissions et financement auprès des dirigeants d’entreprise ; afin d’accélérer son développement ; pour l’accompagner dans l’acquisition d’entreprises de petites tailles, ayant une bonne réputation, des équipes compétentes et stables, implantées sur les territoires sur lesquels it partner est présent, qui ont un cœur de métier identique ou complémentaire au leur et qui offrent des perspectives d’amélioration de la rentabilité.

C’est ainsi, qu’en juillet 2021, it partner a finalisé l’acquisition de la société Lorinfo (prestations informatiques), ESN chargée de 34 ans d’histoire, implantée à Nancy et qui bénéficie d’équipes reconnues pour leur expertise et leur talent. Cette acquisition va permettre à l’agence d’it partner de Nancy, de doubler de taille tant en effectif qu’en activité et ouvre des perspectives de développement intéressantes dans le Grand-Est.

En octobre 2021, it partner a finalisé une seconde acquisition, l’ESN Lyonnaise BSD-Sys. Cette société détient un véritable savoir-faire, qu’elle a su développer depuis ces dernières années, dans le domaine de la cyber-sécurité. Sa maitrise des environnements de sécurité en fait un acteur clef pour le développement d’it partner, qui ne disposait pas au sein de ses équipes de telles expertises et qui pourra dorénavant adresser des clients de plus de 5 000 postes mais également décliner et construire une offre pour des entreprises de plus petites tailles et ainsi apporter un service de grand compte à des PME.

Avec ces deux acquisitions, it partner compte aujourd’hui soixante-dix collaborateurs pour un chiffre d’affaires de près de 8 M€. Dans un marché qui se consolide à grande vitesse, et dans une optique d’atteindre une taille critique afin d’être plus visible et plus fort sur ses différents métiers, it partner est plus que jamais en recherche de croissance externe, et d’autres acquisitions devraient bientôt suivre, accompagnées par les équipes In Extenso Finance & Transmission.