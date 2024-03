ISoft devient AdvanThink

mars 2024 par Marc Jacob

ISoft, pionnier dans le domaine de la Data Science et de l’IA depuis 1990 et acteur de la lutte contre la fraude aux paiements bancaires, franchit une étape stratégique dans son développement en France et à l’international en devenant « AdvanThink ».

Éditeur de logiciels de plus de 30 ans, issu du monde de la recherche et de l’innovation, AdvanThink, accompagne ses clients quotidiennement dans la valorisation de leurs données à des fins stratégiques. Précurseur dans le domaine du Machine Learning, AdvanThink analyse en temps réel 90% des paiements par carte bancaire en France. AdvanThink met également à disposition une plateforme technologique permettant de répondre à d’autres besoins métier tels que ceux du secteur de la Biologie et de la Santé.

Le nom AdvanThink incarne l’alliance de « Advan World » et « Think World », fusion entre l’intelligence technologique et humaine. L’entreprise vise ainsi à renforcer sa présence internationale et à inscrire son ambition dans la lignée de sa croissance soutenue depuis de nombreuses années. Son logiciel contre la fraude aux paiements bancaires protège déjà en temps réel des paiements dans 178 pays.

L’organisation interne de l’entreprise ainsi que ses deux produits, Amadea et FraudManager, restent inchangés. AdvanThink demeure également indépendante, autonome et auto-financée.

Plateforme technologique fondée sur une technologie no-code novatrice - le Data Morphing®, Amadea permet de transformer de façon interactive de très gros volumes de données complexes et hétérogènes en objectifs commerciaux concrets : optimisation des processus de vente, analyse des comportements des clients, etc.

Les cas d’usage d’Amadea sont aussi divers que les données elles-mêmes. Que ce soit pour ajuster les stratégies marketing, personnaliser les offres, optimiser les stocks, ou encore anticiper les fluctuations du marché, Amadea offre une flexibilité exceptionnelle pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

AdvanThink apporte une approche révolutionnaire dans la prévention de la fraude bancaire grâce à l’analyse comportementale en temps réel qui assure une réponse instantanée aux nouvelles menaces. Cette innovation, basée sur des algorithmes d’Intelligence Artificielle, anticipe et neutralise les activités frauduleuses avant qu’elles ne causent des dommages : réduction des faux positifs, identifications des schémas inhabituels dans les transactions financières, détection des nouvelles tactiques criminelles, etc.