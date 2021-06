isatech et Tryade renforcent leur offre de cybersécurité

juin 2021 par Marc Jacob

En 2020, 91% des organisations françaises ont été la cible de cyberattaques d’après une étude PWC. Avec l’augmentation inédite des usages numériques, les attaques informatiques se sont multipliées ces derniers mois touchant tous types de structures et tous les secteurs d’activités. Services financiers, hôpitaux, acteurs dans l’énergie et dans les médias et télécommunications ont été particulièrement visés. Avec l’acquisition de Tryade, à Nantes, en janvier 2020, le groupe isatech a renforcé son activité autour de la cyber sécurité. Grâce à son expertise multisectorielle autour des environnements numériques des entreprises et des institutions, isatech accompagne les recommandations sur les menaces de la DGSI-DDSI et les actions de prévention de l’ANSSI, Agence nationale de la sécurité des informations.

Depuis quelques semaines, les équipes de Tryade et isatech partagent les mêmes locaux à Nantes. Des nouveaux bureaux destinés à accueillir 35 des 250 collaborateurs du groupe. Ce regroupement des activités autour de l’application de gestion, le cloud et la cybersécurité, vient compléter le rôle d’accompagnateur que s’est donné isatech, auprès de ses 800 clients entreprises et institutionnels, dans leur transformation numérique.

Déjà très actif au sein du pôle de Vannes (Morbihan) en pointe en cybersécurité, isatech s’appuie sur son expertise multisectorielle. A cet effet, le groupe travaille en lien avec la DGSI-DDSI et l’ANSSI, ainsi qu’un écosystème de partenaires spécialisés et indépendants, afin d’accompagner les entreprises, institutions et collectivités dans la gestion des risques. Déstabilisation, captation d’informations confidentielles d’ordre commerciales ou stratégiques comme les brevets ou secrets de fabrication, le groupement public-privé prépare et est à même d’intervenir sur tous les cas de figure.

En matière de prévention, audit et diagnostic identifient les éventuelles failles et des exercices de gestion de crise permettent de tester les capacités des organisations à réagir. Cette étape est fondamentale pour déterminer la vulnérabilité de leurs actifs numériques, tester en situation les dispositifs de sécurité déployés et leurs capacités de reprise en cas d’incident avéré. L’autre étape, celle de la remédiation les accompagne dans la mise aux normes de leur système d’information, pierre angulaire d’une protection efficace avec la sensibilisation des collaborateurs.