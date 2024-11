Isabelle Sinegre est nommée Sales Manager France de LANCOM Systems

novembre 2024 par Marc Jacob

LANCOM Systems, filiale réseau du groupe allemand Rohde & Schwarz, renforce ses activités de vente en Europe en consolidant sa présence sur le territoire français. Le leader européen de solutions d’infrastructures réseaux sécurisées souveraines a choisi Isabelle Sinegre, ancienne directrice commerciale France de Telavox et administratrice du Club des Dirigeants Réseaux et Télécoms (CDRT), comme Sales Manager. Elle reportera à Denis Authier, vice-président des ventes internationales.

Fondé en 2002, LANCOM Systems est le premier fabricant européen de solutions réseaux sécurisées, fiables et sans backdoor pour les secteurs privé et public. Son portfolio comprend une gamme complète de composants réseaux (routeurs, commutateurs, point d’accès WiFi, firewalls) ainsi que des solutions de réseaux virtuels, du Software-defined Networking (SDN) et des solutions d’accès à distance et mobile, tous gérés de manière centralisée via un hébergement dans un Cloud européen.

Jusqu’ici axée sur les pays germanophones et le Benelux, LANCOM Systems a désormais décidé d’étendre son offre unique aux entreprises et acteurs publics français. Pour ce faire, LANCOM a confié la direction commerciale à Isabelle Sinegre, experte du secteur télécom et des canaux de distribution français. Dans ses nouvelles fonctions, elle aura notamment pour mission de piloter le développement commercial en France et de mettre en place un réseau de partenaires.

Isabelle Sinegre est titulaire d’un diplôme de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Angers, l’ESSCA, avec une spécialisation en Marketing International à l’Université de l’Illinois (ISU) près de Chicago (USA). Au début des années 2000, elle prend la direction commerciale de la filiale française de Tiptel, fabricant européen en téléphonie d’entreprises, puis passe directrice de filiale en 2004 et endosse la gérance à partir de 2006 pour un total de 12 ans. Avant de rejoindre LANCOM Systems, Isabelle Sinegre était directrice commerciale du fournisseur suédois de solutions UCaaS/CCaaS Telavox de 2019 à 2024.

Femme de réseaux, elle fait partie depuis 2016 du conseil d’administration du Club des Dirigeants Réseaux et Télécoms (CDRT) pour lequel elle développe la délégation Occitanie.