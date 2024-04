IPSSI s’installe à Lille

avril 2024 par Marc Jacob

Un campus nouvelle génération au cœur de Lille

Situé à proximité de l’institut Pasteur, le campus IPSSI Lille offre un cadre d’apprentissage moderne et innovant sur 600m². Entièrement neuf, il est facilement accessible en transports en commun (métro Grand Palais) et se trouve à quelques pas de la gare Lille Flandres.

Le choix de Lille s’est fait en réponse à la demande croissante en expertise informatique dans la région Hauts-de-France. Le marché français est actuellement en pénurie de profils IT. Les cyberattaques, les besoins en I.A. ou web3 sont en croissances constantes partout dans le monde et Lille n’échappe pas à la règle.

Des formations de pointe et un enseignement professionnalisant

L’IPSSI Lille propose un large choix de formations, du Bac au Bac+5, accessibles en alternance ou en initial. Parmi les formations dispensées, on retrouve :

• Bachelor 1ère et 2ème année - informatique & développement

• Bachelor Développement Fullstack et DevOps

• Bachelor Admin Réseaux, SecOps

• Mastère Cybersécurité et Cloud

• Mastère Intelligence artificielle, dev et datas

• Mastère Web3 & blockchain

L’IPSSI se distingue par son approche pédagogique innovante, fortement axée sur la mise en pratique. L’école propose aux étudiants de travailler sur des cas concrets rencontrés par les entreprises. Les cours sont dispensés par des professionnels en activité, experts dans leur domaine.

David Neusy, ancien responsable des admissions chez SKEMA Business School, a rejoint l’IPSSI pour diriger le campus lillois. Fort de son expérience dans l’enseignement supérieur, il est enthousiaste à l’idée de contribuer au développement de l’école et de participer à la réussite des étudiants.

Une première rentrée en septembre 2024

L’IPSSI Lille accueillera ses premiers étudiants dès la rentrée de septembre 2024. L’école ambitionne de former une quarantaine d’étudiants pour cette première année et d’atteindre 350 à 400 étudiants à horizon de 5 ans.

Une journée portes ouvertes aura lieu sur le campus le samedi 8 juin entre 11h et 16h.