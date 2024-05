Ippon Technologies devient “Partenaire Premier” de Snowflake

mai 2024 par Marc Jacob

Ippon Technologies et Snowflake partagent une vision commune : permettre aux entreprises de tirer pleinement parti de leurs données pour créer de la valeur et innover. Ce partenariat stratégique est un engagement à long terme qui permettra aux deux sociétés d’offrir des solutions Data Cloud encore plus puissantes et innovantes à leurs clients.

Le Data Cloud de Snowflake offre aux entreprises une plateforme flexible, performante et sécurisée pour stocker, analyser et exploiter leurs données. Grâce à Ippon Technologies, les clients peuvent :

• Accélérer la prise de décision en accédant à des insights exploitables en temps réel à partir de leurs données.

• Améliorer l’efficacité opérationnelle en automatisant des tâches et en optimisant leurs processus métiers.

• Développer de nouveaux produits et services en tirant parti de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique.