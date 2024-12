ip-label est nommée dans le Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® pour le Digital Experience Monitoring

décembre 2024 par Marc Jacob

La plateforme Ekara d’ip-label se distingue comme la seule solution européenne de ce rapport, répondant aux besoins des organisations publiques et des entreprises à la recherche d’une véritable souveraineté numérique dans le domaine du DEM. Forte de sa position unique sur le marché, Ekara offre une alternative de premier ordre face aux solutions non européennes, permettant de bâtir une stratégie DEM plus sécurisée et souveraine. Cela s’inscrit pleinement dans l’engagement de l’Europe à développer des infrastructures technologiques indépendantes.

La plateforme Ekara propose une solution multicanale et frontend intégrée unique pour veiller au bon fonctionnement des applications internes et externes, qu’il s’agisse d’applications web, API, IVR, mobiles, ou encore des applications virtuelles telles que Citrix et même les applications de bureau installées localement. Compatible avec divers modèles de déploiement (SaaS, sur site ou hybrides), Ekara s’adapte aux besoins spécifiques de ses clients, quelle que soit leur industrie ou leur localisation géographique (Europe, Amérique latine, Amérique du Nord, Asie-Pacifique).

Grâce à une intégration fluide avec les solutions d’observabilité tierces via une large gamme de connecteurs et d’API, Ekara permet aux entreprises de garantir des performances de bout en bout, tout en simplifiant leur infrastructure technologique.

Points forts de la plateforme Ekara

• Monitoring avancé des applications et des postes de travail

Ekara est la seule solution de monitoring synthétique capable de surveiller efficacement les applications legacy et les environnements VDI modernes (Citrix, Microsoft Remote Desktop Services, Azure Virtual Desktop, AWS WorkSpaces) de ses clients et de leurs postes de travail.

• Studio No-Code : Ekara Studio est une plateforme intuitive sans code pour créer des parcours utilisateurs synthétiques. Grâce à l’utilisation de blocs graphiques, elle simplifie le processus de création, permettant aux équipes de concevoir et déployer rapidement des parcours utilisateurs sans compétences en programmation ni expertise technique avancée. Ekara Studio facilite non seulement le processus de création, mais améliore également la productivité des équipes en simplifiant la maintenance opérationnelle.

• Alertes alimentées par l’IA : Le système d’alerte avancé d’Ekara, basé sur l’IA, est conçu pour émettre des alertes uniquement en cas de pannes réelles et vérifiées, évitant ainsi les faux positifs et les investigations inutiles sur des erreurs erronées.

• Monitoring réel sur mobile : Ekara Mobile propose une solution de monitoring non intrusive sur des appareils mobiles (iPhone et Samsung), utilisant les dernières versions d’iOS et Android, prenant en charge les applications natives et web. Elle intègre des méthodes d’authentification avancées, y compris 2FA et DSP2, pour garantir une représentation précise de l’expérience utilisateur, même pour les systèmes externalisés.

• Ekara Green : vers un numérique durable

Ekara Green va au-delà des simples mesures de performance web, en proposant des solutions concrètes pour analyser et réduire l’impact carbone des parcours utilisateurs et des applications. Les indicateurs clés fournis aident les entreprises à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement et ainsi de réduire leur empreinte environnementale.