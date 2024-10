InterCloud renforce son partenariat avec AWS en rejoignant le programme ISV Accelerate

octobre 2024 par Marc Jacob

InterCloud renforce son partenariat avec AWS en intégrant le programme ISV Accelerate. Cette adhésion représente une étape importante dans la stratégie d’expansion d’InterCloud et contribuera à faire en sorte que l’étendue des capacités AWS d’InterCloud soit plus largement accessible aux clients AWS existants.

Partenaire AWS Direct Connect depuis 2012, InterCloud aide les entreprises à optimiser leur connectivité cloud à l’échelle mondiale. En tant que partenaire APN (AWS Partner Network) de niveau avancé, InterCloud propose des solutions personnalisées et optimisées pour les environnements multicloud. Grâce à son réseau mondial étendu et à son expertise, ses clients bénéficient d’une connectivité haute performance, sécurisée et évolutive.

Le programme AWS ISV Accelerate est conçu pour aider les fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) à étendre leur portée et à commercialiser plus efficacement leurs solutions sur la plateforme AWS. Grâce à cette collaboration, les solutions d’InterCloud bénéficient désormais d’une visibilité accrue auprès des équipes commerciales d’AWS dans le monde entier.

Tout en restant agnostique dans son approche des services cloud, InterCloud continue à développer des relations et à renforcer son expertise auprès de tous les fournisseurs de services cloud. InterCloud rejoint ainsi un cercle restreint d’entreprises de l’écosystème AWS, choisies parmi des milliers de partenaires dans le monde, et bénéficie d’un soutien supplémentaire de la part des équipes commerciales d’AWS, qui sont encouragées à promouvoir les solutions de leurs partenaires.

Grâce à cette collaboration, InterCloud bénéficie d’un accès prioritaire au programme de covente d’AWS, dans le cadre duquel les responsables de comptes AWS travaillent avec leurs clients pour faciliter l’adoption des solutions InterCloud, tout en continuant à offrir à ses clients un large éventail d’options pour répondre à leurs besoins multicloud.

Les solutions d’InterCloud figurent dans la bibliothèque des équipes commerciales d’AWS, accompagnées de fiches produits et de présentations. Cette présence stratégique permet d’augmenter ainsi leur exposition des solutions auprès des clients AWS potentiels et d’accélérer la création d’opportunités commerciales.