InterCERT France lance son incubateur

mars 2024 par Marc Jacob

InterCERT France lance le 21 mai prochain son incubateur pour accompagner le développement des CERTs et les faire gagner en maturité. A cette fin, un programme de formation inédit a été élaboré par les experts et membres de l’association. La première promotion ’Cédric Blancher’* de l’incubateur de l’InterCERT France pourra accueillir jusqu’à 10 équipes. Celles-ci seront sélectionnées sur dossier de candidature.

Fidèles à leur raison d’être qui consiste à favoriser le partage de connaissances au sein d’une communauté dynamique, les membres de l’InterCERT France se mobilisent pour partager leurs expertises et connaissances avec les CERTs émergents.

« Il peut paraître difficile pour ceux qui se lancent dans l’aventure de la détection et de la réponse aux incidents de sécurité de savoir par où (bien) commencer. La raison d’être de notre collectif est la coopération et tendre la main au-delà de notre cercle d’experts est une évidence. Notre incubateur propose une formation, sans équivalent, pour accompagner les structures en devenir en leur transmettant nos savoir-faire et compétences. »introduit Frédéric Le Bastard, Président de l’InterCERT France.

L’incubateur propose un accompagnement structuré : 20 modules couvrant des sujets tels que :

• La gestion et la communication de crise,

• Les activités de réponse à incidents,

• La production et le partage d’indicateurs de compromission.

Chaque module a été soigneusement élaboré pour répondre aux besoins spécifiques des CERTs et favoriser leur développement continu.

À l’issue de la formation, les participants passent une validation des acquis avant de recevoir le certificat officiel de l’incubateur sous le patronage de l’ANSSI.