Intellias obtient la spécialisation Google Cloud DevOps

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le fait de devenir partenaire spécialisé permet de renforcer le statut de l’entreprise au sein du Google Cloud Partner Advantage Program, lui offrant ainsi une reconnaissance significative pour son travail en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, au Japon et dans la région Asie-Pacifique. Pour Intellias, cet accomplissement légitime une stratégie d’investissement à long terme en matière d’ingénierie de pointe, de bonnes pratiques rigoureuses et d’expertise approfondie de Google Cloud.

La spécialisation Google Cloud DevOps est la certification technique la plus élevée du programme. Pour être éligibles, les partenaires doivent réussir une évaluation technique indépendante, présenter des témoignages clients vérifiés et maintenir une équipe d’ingénieurs certifiés.

Ce que cela signifie pour les clients

Grâce à cette spécialisation, les clients d’Intellias peuvent s’attendre à :

• Une mise sur le marché plus rapide : des pipelines CI/CD automatisés qui raccourcissent les cycles de publication et accélèrent le déploiement des nouvelles fonctionnalités.

• Une fiabilité accrue : des architectures cloud natives et des pratiques d’ingénierie de fiabilité des sites (ou SRE) qui améliorent la disponibilité et les performances.

• Une réduction des frais d’exploitation : l’infrastructure en tant que code et le provisionnement automatisé réduisent les tâches manuelles et les coûts.

• Une évolutivité pérenne : des chaînes d’outils DevOps modernes basées sur Google Cloud qui évoluent en toute transparence avec la demande des entreprises.

Intellias continuera d’élargir son portefeuille de services DevOps et cloud afin d’aider les entreprises à repenser leurs systèmes existants, à adopter des stratégies axées sur le cloud et à innover à la vitesse d’une start-up, tout en maintenant une sécurité et une gouvernance de niveau entreprise.