Intégration de CyberArk avec Microsoft Defender for Identity

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

CyberArk annonce une nouvelle intégration entre CyberArk Privileged Access Manager (PAM) et Microsoft Defender for Identity, offrant aux organisations une vue unifiée et complète de leur paysage de sécurité des identités. Cette intégration permet une réponse aux menaces plus rapide et plus efficace, ainsi qu’une meilleure neutralisation des risques.

Defender for Identity est une solution de sécurité des identités basée sur le cloud, conçue pour protéger les identités locales des clients contre les menaces avancées et gérer les risques liés aux identités. Totalement intégré à Microsoft Defender XDR, elle utilise des signaux provenant d’environnements hybrides et d’autres charges de travail pour aider les équipes de sécurité opérationnelle (SecOps) à identifier, détecter et enquêter sur les menaces avancées ciblant leur organisation.

CyberArk Privileged Access Manager, un composant de la plateforme de sécurité des identités de CyberArk, fournit des contrôles de pointe pour découvrir, sécuriser et surveiller les accès à privilèges des équipes IT et cloud dans les environnements hybrides et multiclouds.

L’intégration entre CyberArk Privileged Access Manager et Defender for Identity renforce le contrôle des accès à privilèges et les capacités de surveillance, tout en simplifiant leurs workflows. En connectant des données provenant de systèmes divers, les équipes des centres d’opérations de sécurité (SOC) et les équipes responsables des identités bénéficient de capacités d’enquête approfondies :

• Des efforts de recherche de menaces plus rapides et plus efficaces,

• Une identification plus précise des chemins d’attaque,

• Et des options de remédiation plus complètes.

Ces capacités combinées permettent d’atteindre une cyber-résilience accrue.