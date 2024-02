Insight promeut Bruno Cressot au poste de Directeur Commercial France

février 2024 par Marc Jacob

Bruno Cressot, diplômé en droit, s’oriente vers le monde de l’informatique dans lequel il évolue et acquiert des connaissances qui font de lui un expert dans le monde des hautes-technologies. Puis, il se concentre sur sa vocation, le management. Après 13 années chez Inmac, il rejoint Insight France en 2012 pour relancer l’équipe Corporate (client mid market) dont il prend la direction. Après deux années intenses, l’équipe corporate prend son envol et depuis 10 ans cette équipe est en constante croissance. L’équipe de Bruno Cressot a accompagné avec succès ses clients de moins de 10 000 employés dans leurs transformation digitale.

Avec les nombreuses acquisitions Vnext, Amdaris et SADA, Insight s’adapte aux changements permanents pour mieux identifier les problématiques et assister leurs clients. L’objectif d’Insight est de mettre l’accent sur des moments qualitatifs avec ses clients, répondant à leurs besoins et les soutenant dans le développement de leurs activités. Cela va aussi laisser plus de temps aux équipes pour se focaliser sur leur cœur métier.

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le management, Bruno Cressot a pour moteur la réussite et l’épanouissement de ses équipes. Désormais directeur commercial France, il accompagne les équipes de ventes, les commerciaux terrains et sédentaires ainsi que les managers dans l’évolution des besoins de leurs clients et des métiers de l’IT. Ces équipes représentent une quarantaine de personnes.