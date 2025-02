INQUEST se positionne désormais comme un architecte de solutions de sécurité

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Depuis sa création, INQUEST, filiale du groupe Stelliant, s’est affirmée comme une référence en cybersécurité ainsi que dans l’investigation des incendies et des explosions auprès des professionnels de l’assurance, des entreprises et des collectivités dans l’anticipation, la gestion et la remédiation des crises. Avec une volonté constante d’adaptation aux nouveaux enjeux, INQUEST élargit désormais son périmètre d’intervention en intégrant l’analyse des risques industriels, des risques liés aux énergies et aux nouvelles technologies, ainsi que ceux relatifs à l’accidentologie et aux sinistres corporels. Avec une vision globale de la gestion des risques, INQUEST se positionne désormais comme un architecte de solutions de sécurité, alliant savoir-faire technique, conseil stratégique et capacité d’intervention. INQUEST accompagne les organisations dans leur action de prévention et dans la gestion des situations critiques.

Capitaliser sur le savoir-faire intrinsèque

Cybersécurité : avec plus de 3 000 incidents gérés depuis 2017, INQUEST est un acteur clé de la réponse à incident et de la gestion de crise cyber. Ses équipes accompagnent les entreprises dans la prévention des cyberattaques, la mise en conformité réglementaire (NIS2, DORA, RGPD) et la remédiation post-incident via son CSIRT.

Incendie & Explosion : depuis plusieurs années, INQUEST intervient sur l’investigation post-sinistre, l’analyse des causes et la prévention des risques liés aux nouvelles technologies (batteries lithium-ion, hydrogène, etc.). Grâce à sa technique, ses équipes assurent des missions de conseil et de formation pour renforcer la résilience des entreprises face aux sinistres incendie.

À travers son expérience en gestion de crise, en investigations et en accompagnement stratégique, INQUEST a progressivement été sollicité par ses clients pour aller plus loin dans l’évaluation et la maîtrise des risques liés à l’industrie, aux infrastructures et aux nouvelles technologies énergétiques.

Risques industriels : sécurisation des installations critiques, audits de vulnérabilité, gestion des risques technologiques et industriels.

Risques énergies & technologies : compétences sur les infrastructures photovoltaïques, et nouvelles énergies, prévention des risques liés aux batteries et à l’hydrogène.