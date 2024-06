INQUEST et OXIBOX unissent leurs forces

juin 2024 par Marc Jacob

INQUEST, filiale au sein du pôle Ingénierie Conseil & Prévention du groupe Stelliant et OXIBOX annoncent leur partenariat stratégique. Ce partenariat vise à offrir une protection complète et intégrée aux entreprises, en couvrant à la fois les aspects préventifs et réactifs des cyberattaques.

Face à la menace croissante des cyberattaques, les entreprises doivent adopter des stratégies robustes pour protéger leurs données et assurer la continuité de leurs opérations. Membres de l’ACN (Alliance pour la Confiance Numérique), INQUEST et OXIBOX combinent leurs expertises respectives pour offrir des solutions complètes, allant de l’audit préventif à la réponse à incident et à la restauration sécurisée des données.

Avant l’incident : INQUEST intervient en amont pour réaliser des audits de cybersécurité, identifiant les vulnérabilités et les risques des systèmes d’information des entreprises. Grâce à ces audits, INQUEST peut recommander les solutions de sauvegarde avancées d’OXIBOX, garantissant ainsi une protection proactive des données critiques.

Après l’incident : Lorsqu’un sinistre survient, les équipes d’INQUEST interviennent pour analyser l’incident et initier les mesures de remédiation nécessaires. INQUEST peut alors recommander les services d’OXIBOX pour assurer une récupération rapide et sécurisée des données compromises, minimisant ainsi les interruptions et les pertes potentielles.