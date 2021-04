innovaphone adhère à l’initiative « Cloud Services made in Germany »

avril 2021 par Marc Jacob

Un an après avoir lancé sa solution innovaphone myApps Cloud, le spécialiste allemand de solutions de communication collaboratives dresse un bilan positif. Offrir aux clients un maximum de flexibilité et une grande liberté de choix en termes de technologie et de commercialisation est un concept qui a été plébiscité. innovaphone vient de rejoindre l’initiative « Cloud Services made in Germany », garante de sécurité juridique pour l’utilisation de solutions Cloud.

La flexibilité de myApps Cloud s’est avérée particulièrement avantageuse : la solution Cloud peut être complétée à tout moment par le rajout ou la suppression d’utilisateurs, d’autres sites ou de nouvelles fonctionnalités facilement et simplement. Avec innovaphone myApps Cloud, les entreprises bénéficient d’une solution Cloud homogène, modulaire et évolutive, qui fonctionne sur n’importe quel appareil et sur n’importe quelle plateforme. La solution intègre toutes les fonctionnalités de téléphonie IP classiques, des outils collaboratifs de communications unifiées de pointe, tels que les visioconférences, le live chat, le partage d’écran et d’applications, ainsi que de nombreux outils de travail et de gestion (intégration CRM et Office, p.ex.).

Même si la pandémie exigeait une réaction rapide à l’époque – il n’était pas question de négliger l’aspect sécurité, qui a souvent été le facteur décisif en faveur de la solution myApps Cloud - développée en Allemagne et hébergée en Europe. myApps Cloud et l’ensemble du portefeuille de produits innovaphone, portent les labels de la société TeleTrust, « Security made in Germany » et « Security made in Europe ». innovaphone a désormais rejoint l’initiative « Cloud Services made in Germany ».