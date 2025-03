Innodisk dévoile un module mémoire CXL avancé pour les serveurs d’IA

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

La demande de serveurs d’IA est en forte augmentation : ces systèmes représentent environ 65 % du marché des serveurs en 2024 selon Trendforce (2024). Cette croissance engendre un besoin urgent d’augmenter la bande passante et la capacité de mémoire, les serveurs d’IA nécessitant désormais au moins 1,2 To de mémoire pour fonctionner efficacement. Les solutions de mémoire DDR classiques ont de plus en plus de mal à répondre à ces exigences, d’autant plus que le nombre de coeurs de processeurs continue de se multiplier, ce qui entraîne des problèmes tels que la sous-utilisation des ressources de processeur et la latence croissante entre les différents protocoles.

Le module mémoire CXL d’Innodisk résout ces problématiques en surmontant les limites des canaux DIMM classiques et en augmentant de manière considérable les performances des systèmes de serveurs. Grâce à la prise en charge de 32 Gbit/s de bande passante et de vitesses de transfert de données jusqu’à 32 GT/s via l’interface PCIe Gen5 x8, ce module garantit la rapidité de traitement indispensable aux charges de travail de l’IA. En l’équipant de quatre modules mémoire CXL de 64 Go, un serveur configuré avec huit modules DRAM de 128 Go peut augmenter sa capacité de mémoire de 30 % et sa bande passante de 40 %. Il devient ainsi possible de répondre aux exigences élevées des serveurs d’IA en matière de mémoire sans nécessiter d’emplacements DIMM supplémentaires, et donc d’optimiser l’architecture matérielle tout en réduisant la complexité du système. De plus, le module mémoire CXL permet de créer des pools de mémoire, ce qui optimise le partage des ressources de mémoire entre les processeurs et les composants, en réduisant considérablement l’utilisation redondante de la mémoire et en renforçant l’efficacité globale du système.

Le module mémoire CXL d’Innodisk est proposé au format E3.S 2T reposant sur la norme EDSFF. Ce design permet d’étendre la mémoire avec souplesse et facilite le remplacement des modules dans les serveurs, ce qui garantit une intégration étroite ainsi qu’un coût et une complexité minimes. Norme ouverte promue par les principaux acteurs du secteur, CXL est appelée à évoluer rapidement pour former un écosystème complet, un point crucial pour les applications de centres de données dans le cloud, de communications réseau et de serveurs edge.

Les premières livraisons de ce module mémoire CXL avancé sont prévues pour le premier trimestre 2025.