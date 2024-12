Infosys obtient la certification « Binding Corporate Rules » de la part des autorités de protection des données de l’Union Européenne

décembre 2024 par Marc Jacob

Les BCR fournissent un cadre légal dans lequel les entreprises peuvent transférer des données personnelles au sein d’autres entités de leur Groupe à l’international. Deux séries de BCR ont été approuvées pour Infosys, l’une en tant que responsable du traitement des données (BCR-C) et l’autre en tant que sous-traitant (BCR-P).

Cette certification BCR, qui a été obtenue à la fois pour les données d’Infosys et celles de ses clients, renforce la volonté de l’entreprise de maintenir des normes cohérentes en matière de confidentialité et de protection des données. Elle permet en outre un transfert transparent des informations personnelles de l’Europe vers n’importe quel site du Groupe Infosys dans le monde, et constitue une étape importante en matière de transferts de données transfrontaliers à l’heure où l’IA occupe une place prépondérante.