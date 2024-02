Infodis fait l’acquisition de Prolival

février 2024 par Marc Jacob

INFODIS annonce l’acquisition de la société PROLIVAL. C’est la 3ème acquisition en moins d’un an suite à l’entrée au capital du Groupe HLD, qui permet au nouveau Groupe de franchir la barre des 100 M€ de chiffre d’affaires et des 1.000 collaborateurs conformément à sa stratégie annoncée il y a 2 ans et le propulse dans le TOP 50 des ESN françaises.

Cette intégration permettra :

• Une intégration harmonieuse des expertises en cybersécurité et solutions cloud de PROLIVAL avec les technologies d’ingénierie et d’infogérance des infrastructures IT ainsi que les services end-users d’INFODIS,

• La création d’une offre de services complète, premium tout en restant compétitive, positionnant le groupe comme un leader de la transformation digitale des entreprises,

• L’exploitation de synergies opérationnelles et financières pour accroître l’efficacité et renforcer la compétitivité sur nos marchés,

• Le développement de nouvelles solutions innovantes, notamment avec l’intégration de l’IA générative dans tous les services, grâce à une collaboration renforcée entre les équipes R&D des deux entités.

Ce regroupement est l’aboutissement d’une stratégie de croissance ciblée, débutée avec l’entrée du Groupe HLD au capital du Groupe Infodis sous le leadership de Stéphane Clément. Il reflète l’engagement continu de l’entreprise à se développer, à innover et à se positionner comme un leader dans le secteur de l’IT.

Le Groupe Infodis est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) positionnée sur le marché des services d’ingénierie des infrastructures informatiques et du maintien des postes de travail des usagers. Grâce à son offre agile et diversifiée, le Groupe propose des services made-in France, de haute qualité, à plus de 230 clients, ETI et grands groupes, appartenant à divers secteurs tels que les services financiers, les services aux entreprises, la santé et les médias. Portée par une équipe de management renforcée et près de 600 collaborateurs, le Groupe Infodis a connu une forte croissance ces 3 dernières années, soutenue par une politique commerciale ambitieuse et une culture opérationnelle forte. Groupe Infodis figure dans le top 50 des ESN françaises en forte croissance.

Prolival est une Entreprise de Services du Numérique française spécialiste de la conception, l’intégration, du support et de l’exploitation du socle technique des systèmes d’information. Depuis 30 ans, les femmes et les hommes de Prolival développent une offre en évolution constante pour donner à leurs clients le meilleur du cloud français, des services managés, des services de transformation et de la cyber sécurité. La complétude de ce catalogue de services couplée à l’expertise de ses équipes pluridisciplinaires permet à Prolival d’être présent dans tous les secteurs d’activités privés ou publics. Son parcours de certification, la connaissance métier client de ses collaboratrices et collaborateurs assurent la force de Prolival pour intervenir dans la banque, l’industrie, les services, la distribution et la santé. Dynamisée par un solide sentiment d’appartenance de ses équipes, Prolival connait une croissance soutenue sur ses offres d’ingénierie associée aux services managés, son cloud Horizon français ainsi que ses prestations de cyber sécurité.