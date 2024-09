Infoblox et Westcon-Comstor signent un accord sur AWS Marketplace

septembre 2024 par Marc Jacob

Dans le cadre de cet accord, Westcon-Comstor devient le premier distributeur en dehors des États-Unis à proposer des produits et des solutions logicielles Infoblox sur AWS Marketplace. Cette initiative permet aux partenaires de répondre aux évolutions des comportements d’achat des utilisateurs finaux, tout en bénéficiant des délais de transaction accélérés, des montants de transactions plus élevés, des taux de réussite améliorés et des cycles de vente raccourcis offerts par AWS Marketplace.

Grâce à ce nouveau partenariat, les clients de Westcon-Comstor bénéficient d’une expérience d’achat simplifiée et fluide. Les partenaires peuvent désormais vendre directement sur la plateforme AWS Marketplace les solutions Infoblox, telles que BloxOne et NIOS. Ce processus couvre l’intégralité du parcours de vente, de la première prise de contact jusqu’à la finalisation de la transaction.

Infoblox est le dernier fournisseur à être officiellement annoncé comme participant au programme AWS Marketplace de Westcon-Comstor, conçu pour permettre aux partenaires et aux fournisseurs de s’adapter au passage des utilisateurs finaux vers AWS Marketplace pour l’acquisition de logiciels, renforçant ainsi la position du canal de distribution dans l’économie des marketplaces cloud

L’accord entre Infoblox et Westcon-Comstor couvre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA).

Les partenaires intéressés peuvent s’inscrire à AWS Marketplace XCast avec AWS, Infoblox et Westcon-Comstor.