Infoblox et Google Cloud annoncent un partenariat sur des solutions Cloud-Native

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Dans le cadre de cette collaboration, deux nouvelles solutions sont lancées pour répondre aux enjeux du réseau hybride, du multi-cloud et de la cybersécurité :

Infoblox Universal DDI™ pour Google Cloud WAN : cette solution entièrement intégrée combine l’infrastructure globale Cross-Cloud Network de Google Cloud avec les fonctionnalités avancées de DNS et DHCP d’Infoblox. Elle permet de transformer la connectivité réseau des entreprises avec plus de simplicité, de performance et de fiabilité.

Google Cloud DNS Armor, s’appuyant sur Infoblox : une solution de sécurité DNS de nouvelle génération, intégrée nativement à Google Cloud DNS, qui assure une détection proactive et renforcée des activités malveillantes ciblant les charges de travail hébergées sur Google Cloud.

Dans un contexte où les entreprises doivent faire face à des enjeux croissants de simplification opérationnelle, de renforcement de la sécurité et de flexibilité, une approche unifiée des réseaux et de la cybersécurité s’impose plus que jamais.

Alfredo Rodriguez, vice-président de l’infrastructure de la plateforme cloud chez Sabre Corporation, a déclaré : « Le partenariat entre Infoblox et Google Cloud représente une avancée majeure pour la sécurité et la connectivité réseau des entreprises. » Il ajoute : « En combinant leurs expertises respectives, ils proposent des solutions intelligentes et évolutives qui simplifient la gestion des sites distants, renforcent les protections et assurent une connectivité cloud à la fois fluide et performante. »

• Infoblox Universal DDI pour Google Cloud WAN

Grâce à son intégration avec Google Cloud WAN, Infoblox Universal DDI permet aux entreprises de déployer facilement NIOS-X-aaS (as a Service), et ce, de manière rapide et flexible. La solution fournit des services DNS et DHCP sans infrastructure, disponibles à l’échelle mondiale, en s’appuyant sur une intégration étroite avec le réseau Cross-Cloud de Google Cloud. Cette combinaison offre aux entreprises en pleine modernisation de leur infrastructure un véritable levier pour renforcer leurs performances, leur résilience et leur capacité à évoluer à l’échelle mondiale.

Ces services intégrés simplifient grandement le déploiement et la gestion de l’infrastructure, ce qui permet de réduire le coût total TCO tout en assurant une distribution efficace des applications, des workloads et des services aux sites distants, datacenters et utilisateurs à l’échelle mondiale.

Entièrement intégrée et administrée de façon centralisée, elle unifie les backbones d’entreprise, les SD-WAN et les services réseau professionnels pour offrir une connectivité robuste et cohérente.

Combinée aux solutions de sécurité d’Infoblox, Universal DDI peut également servir de point d’interception unifié pour appliquer des politiques de sécurité harmonisées sur l’ensemble d’une infrastructure cloud hybride.

Infoblox Universal DDI pour Google Cloud WAN est dès à présent disponible sur Google Cloud Marketplace.

• Google Cloud DNS Armor, s’appuyant sur Infoblox

S’appuyant sur l’expertise reconnue d’Infoblox en matière de sécurité DNS et de renseignement sur les menaces, DNS Armor de Google Cloud renforce la protection des workloads dans le cloud grâce à une détection des menaces à la fois simple, évolutive et automatisée.

Conçue pour s’intégrer en toute transparence dans les environnements existants, cette solution renforce la sécurité sans ajouter de complexité opérationnelle. Elle permet aux entreprises de surveiller les communications DNS afin de repérer des activités malveillantes comme les ransomwares, les infrastructures de command and control, l’exfiltration de données, les attaques DNS Zero Day, ou encore les algorithmes de génération de domaines (DGA).

La technologie d’Infoblox est au cœur de DNS Armor, un service que les clients peuvent facilement activer et configurer directement via la console Google Cloud. Grâce à cette intégration transparente, les administrateurs peuvent surveiller les requêtes DNS en temps réel et consulter les logs de menaces, ce qui permet une détection rapide et une gestion proactive de la sécurité. DNS Armor se distingue par sa capacité à identifier les attaques avec en moyenne 63 jours d’anticipation sur les autres solutions du marché. Facile à déployer, cette solution est accessible à tous les clients de Google Cloud en quelques clics, directement depuis la console.