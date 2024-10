Infoblox dévoile la suite de produits Universal DDI™

octobre 2024 par Marc Jacob

Infoblox dévoile sa nouvelle suite de produits Universal DDI™ conçue pour offrir une gestion cohérente du DDI, une visibilité complète des actifs et une sécurité proactive. Cette solution brise les silos entre les équipes NetOps, CloudOps et SecOps, tout en offrant la flexibilité des modèles de déploiement adaptatifs. Infoblox est la seule entreprise à offrir aux responsables informatiques un tel niveau de gestion intégrée du DDI. Grâce à un ensemble de solutions prêtes à être automatisées, la suite Universal DDI™ permet aux équipes de gérer de manière centralisée, plus rapide et plus efficace, les DNS, DHCP et les adresses.

Ces fonctionnalités combinées permettent aux clients d’effectuer un contrôle centralisé tout en utilisant divers fournisseurs DNS, et d’obtenir une vision approfondie et une compréhension contextuelle de l’ensemble de leur réseau grâce à Universal Asset Insights. De plus, cette solution cloud réduit les coûts opérationnels grâce à un modèle de déploiement entièrement SaaS, déployable en quelques minutes.

91 %* des entreprises mondiales déclarent utiliser plusieurs fournisseurs de services cloud pour accélérer l’innovation, optimiser leurs opérations et moderniser leurs charges de travail. Cependant, chaque nouvel environnement ajoute de la complexité à la gestion des services réseau critiques, augmentant ainsi le risque d’erreurs humaines. La gestion de multiples environnements DNS cloisonnés entraîne une hausse des coûts opérationnels et une diminution de l’agilité. Une gestion dispersée des adresses IP à travers plusieurs clouds publics et infrastructures sur site peut provoquer des conflits d’adresses IP, menaçant ainsi la stabilité du réseau et des applications. De plus, l’absence de visibilité centralisée dans les environnements hybrides conduit à des coûts supplémentaires dus à des workloads et machines connectées inactives ou orphelines, qui peuvent également représenter un risque pour la sécurité.

Les caractéristiques d’Infoblox Universal DDI™.

La suite de produits Infoblox Universal DDI ™ comprend trois nouvelles offres :

• Infoblox Universal DDI Management : La première solution complète du secteur pour une gestion simple et unifiée des services réseau critiques permet aux clients d’accélérer leurs opérations commerciales en optimisant l’automatisation de leurs environnements DDI à travers plusieurs clouds. En intégrant une allocation d’adresses IP et de réseaux basée sur des règles pour les environnements hybrides et multicloud, cette solution renforce l’efficacité et la fiabilité tout en évitant les pannes de réseau.

Les capacités SaaS d’Universal DDI Management permettent d’accélérer les mises à jour et d’alléger la charge de maintenance pour les clients. En intégrant la gestion de services DNS tiers tels qu’Amazon Route 53, Azure DNS et Google Cloud DNS, Universal DDI Management centralise et simplifie grandement la gestion des DNS.

Todd Burzynski, superviseur des réseaux informatiques, UnityPoint Health a déclaré : « La capacité de gérer le DHCP de manière centralisée, associée à des mécanismes de basculement améliorés, est particulièrement cruciale en raison des catastrophes naturelles que l’Iowa a connues ces dernières années. » Il ajoute : « Ce modèle renforce notre stratégie de reprise après sinistre en nous permettant de maintenir une gestion locale du DNS tout en exploitant des services cloud. Ces fonctionnalités s’inscrivent dans nos efforts continus pour améliorer la résilience et garantir la continuité des opérations critiques dans le secteur des soins de santé. »

• Infoblox Universal Asset Insights : Ce produit offre un éventail sans précédent de sources de découverte, fournissant une vue unifiée, complète et contextuelle des actifs dans les environnements hybrides et multicloud. En intégrant le DNS et le DHCP à la gestion des adresses IP (IPAM), Universal Asset Insights facilite la découverte, l’analyse et la remédiation à travers l’ensemble du patrimoine numérique d’une organisation. Grâce aux mises à jour continues de l’inventaire IPAM, les entreprises peuvent abandonner les méthodes de suivi manuelles, souvent obsolètes et sujettes aux erreurs. Universal Asset Insights identifie également automatiquement les adresses IP inutilisées et les machines sans activité, ce qui réduit considérablement les coûts opérationnels et limite les risques de sécurité.

• NIOS-X as a Service : NIOS-X as a Service est conçu pour rapprocher les services réseau critiques des utilisateurs et des workloads, sans déploiement d’infrastructure, ce qui permet de réduire les coûts de déploiement et d’exploitation. Il offre la simplicité opérationnelle nécessaire aux équipes CloudOps, tout en assurant la résilience, la cohérence, la visibilité et la sécurité indispensables aux équipes NetOps et SecOps. Cette solution unique répond aux besoins spécifiques des différentes équipes d’exploitation informatique. Avec NIOS-X as a Service, les équipes IT peuvent moderniser le DNS Microsoft sur site grâce à un déploiement rapide, simplifier la gestion du DNS multi-cloud en consolidant les services natifs du cloud dans une solution unifiée, et optimiser les opérations des succursales avec des services DNS et DHCP sans infrastructure.

Pour améliorer la collaboration des équipes IT, la suite de produits Infoblox Universal DDI™ est accessible et administrée depuis un portail unifié Infoblox.

Zeus Kerravala, ZK Research, fondateur et analyste principal, a déclaré : « L’approche novatrice d’Infoblox pour la gestion des services réseau critiques dans les environnements hybrides et multicloud est sans équivalent parmi les fournisseurs actuels. Je suis convaincu que ces solutions DDI permettront aux organisations de tirer des bénéfices concrets, en augmentant leur efficacité opérationnelle, en accélérant la prestation de services et en renforçant leur posture de sécurité grâce à des analyses et des informations basées sur le DNS. »

*Source : TechTarget’s Enterprise Strategy Group, eBook commandé par Infoblox, « Hybrid, Multi-cloud Management Maturity : How Leaders Tame Complexity, Increase Efficiency, and Innovate at the Speed of Business », avril 2024.