Infobip parmi les principaux fournisseurs CPaaS dans le rapport CPaaS MetriRank de Metrigy

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

cloud Infobip a été classée deuxième fournisseur de service CPaaS (Communication Platform as a Service) dans le dernier rapport CPaaS MetriRank du cabinet d’analystes Metrigy. Infobip se distingue par son excellente gamme de produits et ses scores exceptionnels en matière de satisfaction client et de réussite commerciale, confirmant ainsi son statut de leader sur le marché CPaaS.

Le rapport MetriRank CPaaS 2024 classe les principaux acteurs en fonction de leur part de marché mondiale (CPaaS), en comparant les données financières, la dynamique des parts de marché, la gamme de produits, la perception des clients et les indicateurs de réussite commerciale.

Infobip est reconnu par Metrigy pour sa stratégie de développement commercial, ses capacités de libre-service et ses partenariats au sein de l’écosystème CPaaS. Infobip a obtenu le maximum de points pour sa gamme de produits, avec un portefeuille complet comprenant non seulement une gamme complète d’API de communication, mais également CPaaS X, des solutions omnicanales alimentées par l’IA, ainsi que d’autres offres innovantes. De plus, Metrigy souligne la capacité d’Infobip à délivrer des projets de forte valeur ajoutée et des services professionnels complémentaires en collaboration avec des partenaires stratégiques.

Infobip est également l’une des cinq entreprises de ce classement à avoir reçu un Metrigy MetriStar Top Provider Award, une distinction qui récompense les fournisseurs de technologie dont les clients ont enregistré une forte réussite commerciale et des notes de sentiment client supérieures à la moyenne.

Beth Schultz, vice-présidente de la recherche, analyste principale et auteure du rapport CPaaS MetriRank de Metrigy, a déclaré : « Infobip se distingue dans le classement de cette année, parmi les trois premiers fournisseurs en termes de parts de marché, avec une présence mondiale croissante soutenue par un portefeuille de produits avancés et une stratégie commerciale bien équilibrée. Cette stratégie comprend un programme de ventes directes recentré sur les besoins clients ciblés et spécifique à chaque secteur. Les clients réagissent positivement, comme en témoignent les excellents scores de satisfaction et de réussite commerciale, véritables indicateurs de la valeur d’une entreprise ».