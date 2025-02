Infobip est désigné comme un leader dans le rapport IDC MarketScape

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Infobip vient d’être une nouvelle fois désigné comme un leader dans le rapport IDC MarketScape : Worldwide Communications Platform as a Service (CPaaS) 2025. Une distinction qui couronne pour la troisième fois consécutive les performances de l’entreprise dans ce secteur en pleine expansion.

Le rapport souligne qu’« Infobip s’impose comme un acteur majeur du marché du CPaaS, grâce à son envergure internationale et à des capacités robustes, soutenues par un portefeuille de services étendu pour les entreprises, ainsi qu’une offre de qualité opérateur. »

Courtney Munroe, vice-président de la recherche en télécommunications mondiales chez IDC, explique : « Infobip se distingue par une structure organisationnelle agile et une forte appétence pour l’innovation, lui permettant de répondre aux besoins changeants des entreprises. Cette dynamique stimule l’expansion continue de ses capacités et de sa présence à l’échelle mondiale. La diversité et la profondeur de ses services ont favorisé une croissance rapide, tout en maintenant une santé financière solide. »