Infinidat lance sa gamme InfiniBox® G4

mai 2024 par Marc Jacob

Infinidat annonce le lancement de la gamme InfiniBox® G4 de baies de stockage de nouvelle génération pour les configurations all-flash et hybrides, ainsi qu’une série d’améliorations significatives et de nouvelles fonctionnalités qui font progresser la plateforme de services de consommation d’infrastructure InfiniVerse® de l’entreprise, le support multi-cloud hybride transparent et les capacités de cybersécurité. En adoptant une approche centrée sur la plateforme, Infinidat a dévoilé une extension stratégique de ses offres de Storage-as-a-Service (STaaS) avec l’avancée de sa plateforme InfiniVerse.

Les nouvelles baies de stockage InfiniBox G4 doublent les performances de la génération actuelle des solutions InfiniBox et InfiniBox™ SSA II et incluent la possibilité de mettre à niveau le contrôleur de gestion du cycle de vie appelée InfiniVerse Mobius. Ces nouveautés s’accompagnent de la prise en charge du cloud public Microsoft Azure avec InfuzeOS™ Cloud Edition et d’améliorations de la solution InfiniSafe® de cyber résilience du stockage et de reprise après sinistre, à savoir l’ajout de Automated Cyber Protection (ACP), de capacités de cyber détection pour les environnements VMware, ainsi que l’extension au second semestre 2024 de InfiniSafe Cyber Detection à l’appliance de sauvegarde InfiniGuard®.

« Les dernières offres InfiniBox G4 de stockage d’entreprise d’Infinidat se distinguent par leurs performances exceptionnelles et la richesse de leurs fonctionnalités pour un coût très abordable », explique Paul Rapier, vice-président en charge de l’informatique chez Detroit Pistons. « Leur stratégie centrée sur la plateforme, augmentée par les optimisations apportées à InfiniVerse, s’appuie sur un système déjà très robuste. La sécurité des données des entreprises est renforcée par une cyber résilience accrue, notamment via InfiniSafe Automated Cyber Protection. Enfin, le support étendu du stockage en cloud hybride change la donne par la simplification des opérations en environnement multi-cloud hybride et l’obtention d’avantages techniques et commerciaux supérieurs. »

« La nouvelle gamme InfiniBox G4 rehausse encore le niveau de performance déjà impressionnant des générations Infinidat précédentes. Les améliorations apportées à InfiniSafe s’inscrivent dans la lignée des innovations d’Infinidat en matière de cyber résilience du stockage d’entreprise et de reprise après sinistre. La prise en charge de Microsoft Azure permet à Infinidat de s’ouvrir à une nouvelle clientèle intéressée par l’approche de cloud hybride. Avec ces nouvelles solutions, l’entreprise concrétise à nouveau ses ambitions de fournir aux entreprises des solutions de stockage à la fois fiables et abordables », déclare Scott Sinclair, directeur de la pratique Cloud, Infrastructure et DevOps chez Enterprise Strategy Group.

Les innovations en matière de stockage d’entreprise de nouvelle génération

Aujourd’hui, Infinidat lance des innovations majeures dans son portefeuille de stockage, optimisées par une architecture native pour le stockage d’entreprise. Les nouvelles solutions de l’entreprise comprennent une toute nouvelle famille de baies de stockage, conçue à partir de zéro, qui étend considérablement la résilience du cyber stockage d’Infinidat et la performance de ses applications dans le monde réel. De plus, les éléments de ce lancement élargissent les capacités d’Infinidat à protéger les données critiques et à simplifier les opérations informatiques dans les environnements hybrides multi-cloud.

La nouvelle solution InfiniBox G4 double littéralement les performances des solutions antérieures. La solution All-Flash InfiniBox SSA G4 repose sur une architecture scale-up avec des modèles équipés à 60 %, 80 % et 100 %, tandis que le système hybride InfiniBox G4 est entièrement équipé. Les nouvelles solutions de stockage All-Flash incluent désormais le modèle InfiniBox SSA G4 F1400T à très faible encombrement, avec 14 RU uniquement et une capacité utilisable qui démarre à 155 téraoctets (To) pour une capacité effective de 387 To, le tout à un prix très abordable, avec néanmoins l’ensemble des fonctionnalités InfiniBox SSA et des fonctions InfuzeOS. Les modèles SSA G4 F1400T s’installent aussi bien en rack dans le datacenter du client ou chez un hébergeur.

La série InfiniBox G4 introduit plusieurs éléments de fondation optimisés par InfuzeOS, le système d’exploitation Software Defined Storage d’Infinidat. Les solutions de 4ème génération bénéficient d’une technologie CPU de nouvelle génération, puissante et économe en énergie. PCI Express 5.0 convient à des systèmes plus rapides avec une largeur de bande massive et des débits IO fulgurants. Les nouvelles solutions sont assorties des traditionnelles garanties SLA de l’entreprise : performance, 100 % de disponibilité, cyber résilience et services de données améliorés avec InfuzeOS.

Pour accompagner la nouvelle série InfiniBox, Infinidat annonce également un nouveau programme de mise à niveau du contrôleur, dans le cadre de gestion du cycle de vie, InfiniVerse Mobius. Sur toute la durée de vie d’une baie, le client pourra mettre à niveau ses contrôleurs pour moderniser son système de stockage et prolonger ainsi la durée de vie de son infrastructure de données.

Parmi les améliorations apportées aux capacités de cyber résilience et aux services d’infrastructure, citons :

• InfiniSafe Automated Cyber Protection (ACP) – Cette fonctionnalité de cybersécurité automatisée réduit la fenêtre d’exposition aux cyberattaques et peut être intégrée aux applications de cyber sécurité des centres SOC (Security Operations Centers) des clients, de leurs systèmes SIEM (Security Information and Event Management) et SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response), ainsi qu’aux simples fonctions syslog des environnements moins complexes. Tout événement suspect ou incident de sécurité déclenche la création immédiate de snapshots immuables des données, permettant de protéger les volumes à base de blocs et/ou les systèmes de fichiers des systèmes InfiniBox et InfiniBox SSA II en vue de la reprise post-cyberattaque.

• InfiniSafe Cyber Detection for VMware – L’accès aux capacités InfiniSafe de cyber résilience aux cyberattaques est étendu aux environnements VMware. Ceci permet de déterminer l’impact d’une cyberattaque, avec des détails très précis optimisés par l’IA et le machine learning, qu’un magasin de données VMware et les machines virtuelles qu’il contient aient été ou non compromis.

• Innovations intégrées à la plateforme InfiniVerse – De nouveaux services de consommation et de meilleures capacités Storage-as-a-Service facilitent les procédures d’achat et d’utilisation de l’infrastructure de stockage. Les améliorations apportées à la plateforme InfiniVerse visent une expérience plus simple, de type cloud, pour les entreprises et les fournisseurs de services à l’échelle des solutions de stockage Infinidat, sur site comme dans le cloud.

• InfuzeOS Cloud Edition for Azure – La prise en charge d’InfuzeOS Cloud Edition ouvre l’expérience InfiniBox au cloud public Microsoft Azure, en plus du support d’AWS. Cette prise en charge étendue aux déploiements cloud-natives/multi-cloud hybrides porte dans le cloud tous les services de données primés d’Infinidat et leurs avantages de simplicité d’utilisation, d’automatisation et de cyber résilience du stockage.

• InfiniSafe Cyber Detection for InfiniGuard – Les fonctionnalités de cyber détection seront bientôt étendues aux appliances de sauvegarde InfiniGuard pour aider les entreprises à mieux résister aux cyberattaques et se rétablir rapidement au besoin. Une fonction ultra intelligente de scan et d’indexation pour identifier les signes de cyber menaces dans les environnements de sauvegarde contribue à préserver l’intégrité des données. Cette nouvelle version sera rendue disponible au second semestre 2024.

Témoignage d’analyste

• « Infinidat se positionne en leader du fait qu’il est le seul fournisseur sur le marché du stockage à proposer une solution automatisée de cyber protection du stockage d’entreprise capable de s’intégrer en totale transparence avec des applications de cyber sécurité », constate Chris Evans, analyste chez Architecting IT. « La toute nouvelle solution InfiniSafe Automated Cyber Protection (ACP) qui se fond avec les applications SIEM, SOAR ou celles des centres SOC (Security Operations Centers) convient parfaitement aux entreprises qui ont besoin d’associer environnement de stockage et lutte contre les cyber menaces. Cette technique proactive de cyber protection est extrêmement précieuse en ceci qu’elle crée immédiatement des snapshots immuables des données au premier signe d’une possible cyberattaque. C’est une avancée majeure en faveur de l’inclusion de la cyber résilience du stockage et de la reprise dans la stratégie de cybersécurité d’une entreprise. ACP renforce la cyber résilience d’ensemble d’une entreprise en réduisant la fenêtre d’exposition aux cyberattaques et en limitant leur impact sur les environnements de stockage. »

Témoignage de client

• « Avec le lancement des nouveaux systèmes InfiniBox G4, les nouvelles fonctionnalités logicielles et la plateforme InfiniVerse optimisée pour les services de consommation d’infrastructure, les solutions Infinidat changent vraiment la donne pour les entreprises. Infinidat est une entreprise visionnaire dont les solutions robustes et innovantes repoussent les limites du stockage d’entreprise, avec en plus des garanties sans faille de 100 % de disponibilité, de coûts d’investissement et d’exploitation avantageux, de cyber résilience et de reprise du stockage, et enfin de simplicité d’utilisation », déclare Ryan Walker, DSI chez Net3. « Infinidat met l’accent sur ce qui apporte une réelle valeur ajoutée technique et commerciale avec des options attractives et durables : haut niveau de performance avec la solution G4, cyber résilience avec InfiniSafe ACP, support multi-cloud hybride et plus grande flexibilité avec la plateforme InfiniVerse. »

Témoignages de partenaires Channel

• « Infinidat ouvre de nouveaux horizons avec leur système InfiniBox G4 de nouvelle génération, leur plateforme InfiniVerse et leur logiciel InfiniSafe pour la cyber résilience du stockage et la reprise. L’entreprise règle les problèmes de performance des entreprises, elle équipe ses clients de solutions multi-cloud hybrides et intelligentes, elle crée de nouvelles expériences de type cloud avec plus de contrôle pour les administrateurs, et elle protège les données vulnérables aux cyberattaques. Pouvoir proposer ces solutions haut de gamme à nos clients vient compléter avantageusement l’architecture de datacenter supérieure que nous entendons leur fournir », déclare Walter Rival, directeur technique chez Eastern Computer Exchange.

• « Infinidat propose une série impressionnante de nouvelles solutions », déclare Liam Mugford, responsable des partenariats chez CMS Distribution. « Leur offre s’enrichit d’une solution de stockage de nouvelle génération et ils mettent en place une stratégie en plusieurs étapes pour optimiser davantage encore leur plateforme InfiniVerse. La nouvelle solution InfiniSafe Automated Cyber Protection convient idéalement au contexte actuel des cyber menaces, et le support étendu d’Infinidat des environnements multi-cloud hybrides, avec la nouvelle prise en charge de Microsoft Azure, répond parfaitement aux besoins. Nous sommes impatients de pouvoir former nos partenaires au Royaume-Uni et en Irlande pour leur permettre de mieux accompagner leurs clients dans leurs problématiques de stockage et de cyber résilience. »

• « La cyber-résilience est devenue un pré-requis vital du stockage moderne d’enterprise. Infinidat est au cœur du développement de solutions de pointe pour la résilience du cyber stockage et la cyber récupération, permettant aux entreprises de protéger leurs activités contre les cybercriminels. Nous sommes impressionnés par les nouvelles solutions offertes par l’entreprise qui ajoutent des fonctionnalités puissantes, telles que la création automatique de snapshots immuables basés sur des événements liés à la sécurité et l’amélioration des performances pour la mise en œuvre d’actions plus rapides de protection des données. De la nouvelle solution InfiniSafe Automated Cyber Protection à la nouvelle solution InfiniBox G4 et à la plateforme InfiniVerse, Infinidat façonne l’avenir du stockage cyber-résilient, » déclare Tsuyoshi Tominaga, General Manager de la division IT Infrastructure and Software chez SCSK Corporation.