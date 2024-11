Inauguration de la Cyberplace, un bâtiment entièrement dédié à la cybersécurité

novembre 2024 par Marc Jacob

Réalisée par NGE Immobilier, la Cyberplace accueille dans la Zone d’Aménagement Concerté Via Silva, à Cesson-Sévigné, des entreprises innovantes dans un espace de 7 618 m² entièrement sécurisé, favorisant l’émergence de projets collectifs. Elle est composée de plateaux de bureaux sécurisés, d’une pépinière spécialisée en cybersécurité – nommée « Cykred », propriété de Rennes Métropole et exploitée par Citédia -, d’un espace de flex office et de services communs. Ce projet immobilier original, répond au besoin d’une offre immobilière dédiée pour les professionnels de la cybersécurité. Il accueillera notamment le Pôle d’Excellence Cyber et des locaux du Poool x La French Tech Rennes Saint-Malo. La Cyberplace vise à favoriser et amplifier les échanges et coopérations entre les acteurs publics, privés, industriels, académiques, civils et militaires sur un territoire métropolitain qui a fait de la cybersécurité une filière d’excellence. Le montant global de l’opération s’élève à 26 M€ HT.

© Arnaud Loubry

Rennes Métropole s’impose comme un territoire de référence en matière de cybersécurité à l’échelle nationale et européenne. La forte croissance des emplois publics et privés, l’intensification des activités liées à la défense nationale et la renommée de sa filière académique sont des atouts qui font de la métropole rennaise un protagoniste cyber de premier plan, dans une logique duale, civile et militaire.

En collaboration avec la Région Bretagne et les acteurs présents sur son territoire, Rennes Métropole accompagne cet écosystème dans son développement propre (ressources humaines, émergence de start-ups, offre immobilière, etc.). La construction de la Cyberplace répond aujourd’hui à cet enjeu immobilier. NGE, 4e groupe français de BTP, a mis au service de ce projet son expertise globale. NGE Immobilier, en tant que monteur d’opérations immobilières, a développé le projet et réalisé les ventes auprès de Foncière INEA et de Rennes Métropole. NGE Bâtiment a construit la Cyberplace en faisant appel aux entreprises de la région.

Rennes Métropole a fait l’acquisition et l’aménagement, pour 6,7 M€, d’un plateau de 1 200 m², dont 170 m² de locaux « confidentiel défense », pour accueillir une pépinière d’entreprises dédiée à la cybersécurité. Ce projet d’acquisition fait l’objet d’un financement de l’État à hauteur de 1,5 M€ au titre du Fonds National pour l’Aménagement et le Développement du Territoire (FNADT) et de la Région Bretagne pour 1 M€. Foncière INEA a acquis le reste de l’immeuble, soit environ 6 418 m².

« Cykred » est le nom donné à cette nouvelle pépinière dédiée à la cybersécurité. Il s’agit de la huitième pépinière d’entreprises de Rennes Métropole exploitée par Citédia, qui proposera une offre complémentaire à celle du Digital Square. Plusieurs entreprises se sont déjà installées dans la pépinière (Daspren, Chapsvision, entre autres). Citédia assure la commercialisation, la gestion technique et locative, l’accompagnement des entreprises résidentes ainsi que l’animation des lieux.

Le nom « Cykred » renvoie à l’imaginaire du secret, à la sécurité des lieux et au mode opératoire des entreprises de la cybersécurité, qui travaillent dans l’ombre. Il fait également référence à la dimension bretonne de la pépinière (« sekred » signifie « secret » en breton). Cette dénomination concilie dans ses sonorités la thématique cyber (avec la première syllabe « cy ») et la notion d’aide (avec les deux dernières lettres -ed), qui rappelle la vocation d’une pépinière : aider les jeunes pousses à se développer.

« Avec l’ouverture de la Cyberplace, accélérateur de l’innovation industrielle, notre territoire, historiquement lié à la cybersécurité, devient aujourd’hui une place forte en France et en Europe. En y installant Cykred, la huitième pépinière d’entreprises métropolitaine, équipée de locaux confidentiel défense, nous avons souhaité répondre au besoin grandissant des acteurs de la cybersécurité confrontés au défi de la sécurisation des données. Située en plein cœur de l’éco-quartier Via Silva, à proximité de la ligne b du métro, la Cyberplace est un lieu d’infusion, de création qui favorise le travail entre les différentes sphères du secteur du numérique et de la cyber, qu’elles soient militaire, industrielle ou académique. » Nathalie Appéré, Maire de Rennes, Présidente de Rennes Métropole